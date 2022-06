Urheilun paikka ja merkitys yhteiskunnassa on erittäin vahva, kirjoittaa Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Kiekko palasi kotiin, ja millä tavalla! Vuonna 1965 Tampereelle pelattiin ensimmäiset Suomen järjestämät MM-kotikisat, ja vuonna 2022 Tampereella voitettiin ensimmäiset MM-kotikisat. Hienompaa päätöstä jääkiekon MM-kisoille ei voisi toivoa.

Kiitos MM-kullasta kuuluu upealle Leijona-joukkueelle, mutta kiitos hienosta tunnelmasta ja mukavista kisoista kuuluu kaikille. Yhteistyössä kisajärjestäjien, vapaaehtoisten, yritysten, kaupungin, fanien, vieraiden kanssa loimme monille unohtumattoman elämyksen. Meidän on syytä olla ylpeitä, vaikka tamperelaisittain olisikin perusluonteen vastaista tehrä asioista numeroa.

Kisojen ansiosta Kiekon koti tunnetaan nyt yhä paremmin myös Suomen rajojen ulkopuolella, ja kisat voivat tuoda aluetalouteen 30 – 40 miljoonaa euroa. Tarkemmat selvitykset ja esimerkiksi majoitustilastot saamme myöhemmin, mutta keskustan ravintoloissa ja kaupoissa näytti riittävän vilskettä. Monena päivänä Hämeenkatu ja Keskustorin kesäkeidas vilisivät kisakatsojia.

Moderni, teknologisesti huippuluokan Nokia-areena keräsi kisoissa monelta kiitosta. Samalla varmistui, että areena rakennettiin juuri oikealle paikalle: keskelle ja osaksi kaupunkia, helpon matkan päähän kulkuyhteyksistä ja keskustan muusta tarjonnasta.

Taloudellisen puolen lisäksi en malta olla mainitsematta tapahtuman henkistä ja yhteisöllistä puolta.

Urheilumaailmalla on toisinaan taipumusta ajatella, että se elää irrallaan muusta maailmasta tai yhteiskunnasta. Mielestäni olisi urheilun pienentämistä ajatella, että se on ”vain” urheilua. Tosiasiassa urheilun paikka ja merkitys yhteiskunnassa on erittäin vahva. Etenkin koronan pahimpien vuosien jälkeen korostuu myös sen kyky tuoda ihmisiä yhteen. Ilman MM-kisoja emme olisi voineet nauttia kisajännityksen ja voiton huumasta ja ihan vain iloita hetken aikaa Hakametsän hallin pihalla yhdessä.

Kisajärjestelyissä päävastuussa ovat Suomen jääkiekkoliitto ja kansainvälinen jääkiekkoliitto. Kaupungin tavoitteena oli antaa kisojen näkyä myös ”kylillä” ja rakentaa kaikkien yhteiset kisat. Siksi Kesäkeidas avattiin tarkoitettua aiemmin, kaupunkia somistettiin ja kaupunki jakoi noin 6 700 ilmaislippua esimerkiksi nuorille ja ikäihmisille, jotta mahdollisimman monet halukkaat saisivat nauttia kisatunnelmasta. Vastuullisuus otettiin huomioon esimerkiksi yhdistämällä pelilippuun joukkoliikennelippu.

Ja ensi vuonna uudelleen, tällä kertaa yhdessä Riian kanssa. Jos korona- ja maailmanpoliittinen tilanne suovat, meille voi tulla tätä vuotta paljon kansainvälisemmät kisat. Uudet, hyvät lentoyhteydet ehtivät varmasti käydä matkailijoille vuodessa tutuiksi, ja yhteistyö Riian kanssa voi avata uusia ovia.

Uudistaa pitää aina, ja sen me tamperelaiset osaamme. Mitä tekisimme ensi vuonna uudella tavalla? Kaupungilla analysoidaan parhaillaan kisojen onnistumisia ja kehitettäviä asioita ensi vuotta varten, ja palautetta ja ideoita kannattaa nyt kertoa.

Tämän vuoden kisat olivat upeat, tehdään yhdessä ensi vuoden kisoista mahtavat!

Anna-Kaisa Ikonen

pormestari, Tampere