Toivon, että hyvinvointialueella omaishoitajien merkittävä panos hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden varmistajina nähdään strategisesti tärkeänä asiana, kirjoittaa aluevaltuutettu Sirpa Pursiainen.

Kiitos nimimerkille Lopussa 31.5 antamastanne palautteesta koskien kirjoitustani Tampereen kotihoidon tilanteesta. Olen kanssanne täysin samaa mieltä siitä, että Tampereen päätös alentaa omaishoidon tukia oli vääränsuuntainen. Omaishoito on läheiselle yleensä inhimillisin ja yhteiskunnalle taloudellisesti halvin ratkaisu.

Omaishoitajan tulee saada riittävä korvaus omaishoidosta. Me kristillisdemokraatit olemme pitkään ajaneet sitä, että omaishoidon tuen tulisi olla verovapaata. Vaikka omaishoitajuudesta puhutaan työnä, ei maksettua korvausta voida mitenkään verrata työstä saatavaan korvaukseen. Ja aivan kuten toitte esille, omaishoitajuus on useimmiten myös varsin rankkaa, eikä tehtävässä ole sellaisia etuja ja oikeuksia kuin työntekijöillä. Näistä syistä johtuen omaishoidon verottomuus on varsin perusteltua.

Verovapaana omaishoidontuesta jäisi omaishoitajalle käteen suurempi korvaus omaishoitajuudesta.

Osa omaishoitajista on iäkkäitä puolisoita, mutta omaishoitajuuden tulee olla mahdollista kaiken ikäisille aikuisille, jonka läheinen tarvitsee vahvasti apua ja tukea. Tästä syystä työnantajan joustojen edistäminen omaishoitajuuden toteuttamiseksi on tarpeen. Mikäli omaishoitajuus käy liian raskaaksi tai hoitajana toimiva muusta syystä haluaa jättäytyä pois omaishoitajuudesta, on hoidettavalle läheiselle varmistettava hänen tarvitsemansa apu ja tuki yhteiskunnan taholta.

Jotta omaishoitajat jaksaisivat paremmin, tulee myös heidän tuen tarpeensa kartoittaa. Olen tehnyt myös valtuustoaloitteen siitä, että omaishoitajille mahdollistettaisiin ilmaiset käynnit Tampereen kaupungin liikuntapaikoissa. Tämä tukisi niiden omaishoitajien jaksamista, jotka voivat jättää hoidettavan hetkeksi yksin tai saavat hänelle hoitajan hetkeksi.

Toivon, että hyvinvointialueella omaishoitajien merkittävä panos hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden varmistajina nähdään strategisesti tärkeänä asiana. Omaishoitajuuteen panostaminen ei tokikaan ole yksin ratkaisu kotihoidon nykyiseen tilanteeseen tai tulevaan palvelutarpeeseen vastaamiseen. Olemme kuitenkin tilanteessa, jossa hoitajia ei hakeudu kotihoitoon riittävästi ja tämä tarkoittaa, että kotona ilman apua ja tukea on entistä enemmän huonokuntoisempia läheisiämme.

Tähän kriittiseen tilanteeseen omaishoitajuuteen ja työaikajoustoihin panostaminen voisi tuoda nopealla aikatauluja inhimillisempiä ratkaisuja kotona apua ja tukea tarvitseville.

Sirpa Pursiainen

kaupunginvaltuutettu ja aluevaltuutettu (kd.), Tampere