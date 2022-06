Olen jo pitkään miettinyt, mikä järki tai tarkoitus on tieliittymien rajuilla hakkuilla, Orivedellä, Lempäälässä, Pirkkalassa ja viimeksi Tampereella Tesoman liittymän kohdalla.

Puuthan on aikoinaan istutettu suojavihervyöhykkeiksi. Nimensä mukaisesti niiden on ajateltu suojaavan ympäristöä liikenteen aiheuttamilta haitoilta, esimerkiksi melulta, pölyltä ja saasteilta. Istutuksista on paikoin kasvanut pieniä metsiä, joissa pesii monia lintulajeja. On kyseenalaista hakata niitä näin parhaaseen pesintäaikaan.

On ymmärrettävää, että näitä alueita hoidetaan ja harvennetaankin, mutta näissä hakkuissa on puustosta poistettu lähes kaikki. Joitakin runkoja on jätetty pystyyn sinne tänne. Aukkoihin leviävät sitten myös lupiinit ja heinät, jolloin niiden hoitotyöt monikertaistuvat.

Tämä kaikki tapahtuu aikana, jolloin ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeydestä ja hiilinielujen kasvattamisesta toisaalla puhutaan päivittäin?

Ovatko seuraavaksi vuorossa Pitkäniemen ramppien lehtikuusikot ja Säijän liittymän kynäjalavataimikot?

Kari Laamanen

ympäristösuunnittelija, Tampere