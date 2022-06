Demokratian toimivuuden kannalta on ratkaisevaa, että taiteella on vapaus herätellä ja provosoida sekä haastaa yhteiskuntarakenteita, kirjoittavat Pohjolan kulttuuritalojen ja -instituuttien hallitusten puheenjohtajat Suomesta, Islannista, Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista.

Elinvoimaista, aktiivista ja vapaata kulttuurielämää tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, jotta Pohjoismaiden välinen luottamus säilyisi. Taiteen vapautta ja sananvapautta painottava pohjoismainen kulttuuriyhteistyö voi myös toimia esikuvana Euroopan nykyisessä kriisitilanteessa.

Otimme tyytyväisinä vastaan vahvan viestin, jonka Pohjoismaiden kulttuuriministerit lähettivät Oslon-kokouksessaan toukokuun alussa. Ministerit totesivat selkeästi ja yksimielisesti, että taiteen ja kulttuurin vapaudella on ratkaiseva merkitys demokraattiselle yhteiskunnalle. Kun sananvapaus, lehdistönvapaus, taiteen vapaus ja muut demokraattiset arvot ovat uhattuina, Pohjola näyttäytyy monin tavoin edelläkävijäalueena.

Taide ja kulttuuri luovat edellytyksiä avoimelle ja demokraattiselle yhteiskunnalle. Ne ovat peruskiviä pohjoismaisessa yhteistyössä, joka luotiin aikanaan rauhan turvaamiseksi. Kulttuurin vaikutus yhteiskunnan sosiaaliseen kestävyyteen on myös osa pääministerien visiota, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue.

Yhteispohjoismainen kulttuuri vaikuttaa suuresti pohjoismaisen integraation onnistumiseen, ja kulttuurinen yhteenkuuluvuus on tärkeämpää kuin koskaan nyt, kun Pohjoismaita ja Eurooppaa ravistelee historiallinen kriisi.

Pandemia on koetellut rankasti maidemme kulttuurielämää, eikä kaikkia seurauksia ole nähty vieläkään. Pohjoismaat käyttävät valtavasti resursseja lieventääkseen kulttuurielämän sulun vaikutuksia. Yhteiskunnan kaikki sektorit ovat kärsineet koronasta eri tavoin, mutta erityisesti on kärsinyt kulttuuriala, joka ei ole voinut toteuttaa tärkeintä tehtäväänsä eli tarjota kohtaamispaikkoja ja olla kansalaisten saavutettavissa.

Pandemian ja Euroopan äkillisen kriisin näkökulmasta on vaikea ymmärtää, miksi pohjoismaisessa yhteistyössä on päädytty leikkaamaan nimenomaan kulttuuri- ja koulutusmenoja. Pohjoismaisten yhteistyöministerien alustavassa budjetissa vuosiksi 2021 – 2024 ehdotetaan 20 – 25 prosentin leikkauksia. Tämä on valitettavaa, sillä juuri kulttuuri ja kulttuuriyhteistyö voivat yhdistää ihmisiä.

Pohjolan kulttuuritalot ja -instituutit ovat yhteispohjoispohjoismaisten arvojen tärkeitä lähettiläitä. Kulttuurilaitokset ovat suuri voimavara, joka ylläpitää ja kehittää pohjoismaista yhteistyötä. Ne ovat keskeisiä kohtaamispaikkoja, jotka toteuttavat pohjoismaisia arvoja suhteessa kansalaisyhteiskuntaan, lapsiin ja nuoriin, keskinäiseen kielten ymmärtämiseen sekä ennen kaikkea Pohjoismaiden ministerineuvoston kulttuuritukiohjelmiin Pohjoismaissa ja Baltiassa. Pohjoismaiden on jatkettava arvojensa vahvistamista aikana, jolloin luottamus, sananvapaus ja arvoperusta ovat uhattuina.

Me olemme toisin sanoen resurssi, joka on valmis vahvistamaan pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä ja jota tulisi priorisoida.

Constance Ursin

puheenjohtaja, Pohjoismainen kulttuuripiste, Helsinki

Rasmus Vestergaard

puheenjohtaja, Ahvenanmaan Pohjola-instituutti

Claus Kjeld Jensen

puheenjohtaja, Grönlannin Pohjola-instituutti

Sarah Anwar

puheenjohtaja, Reykjavikin Pohjolan-talo

Lars Barfoed

puheenjohtaja, Färsaarten Pohjolan-talo