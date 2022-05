Selvitysmies Harri Hietala laati Sipilän hallitukselle raportin paikallisesta sopimisesta. Raportti unohtui nopeasti, mutta yhtä sen kohdista on toteutettu, joskin vastoin Hietalan ajatuksia. Hietala nimittäin korosti, että ”yhteistoiminta ja paikallinen sopiminen vaativat luottamusta, jota ei voida luoda laeilla. Lait voivat kuitenkin tukea luottamuksen rakentamista.”

Tätä kohtaa Sipilän hallitus alkoi soveltaa omalla tavallaan: se alkoi rakentaa työmarkkinoille luottamusta runnomalla kiky-sopimuksen pakkolaeilla uhaten ja vieden julkiselta sektorilta lomarahat väittämällä lomarahoilla parannettavan viennin kilpailukykyä – eikä moni ymmärtänyt mitään siitä verbaaliakrobatiasta, millä asiaa selitettiin!

Vallan voimalla luottamusta rakentaa metsäjätti UPM. Toimittaja Teemu Luukka kirjoitti (HS 22.4.): ”Suomessa on puhuttu yrityskohtaisesta sopimisesta pitkään, ja sitä UPM halusi. Lopputuloksena oli yrityskohtaisen sopimisen irvikuva. Luulisi, että tällaisen varsin järkevältä kuulostavan sopimuksen olisi saanut aikaiseksi vähemmälläkin rahanpoltolla.”

Mutta toimitusjohtaja Jussi Pesoselle rahan polttaminen onkin erinomainen sijoitus (Karjalainen 26.4.): ”Lakon aiheuttamat menetykset kuitataan moninkertaisesti seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä.” Pesonen on samponsa keksinyt: tehtaat neljäksi kuukaudeksi seisomaan, ja menetykset ovatkin tuottoja, joiden korkeus mykistää pörssin Excel-sedätkin.

Paikallisen sopimisen tärkein edellytys on luottamus. Mutta sitä ei voi ostaa mistään, sitä on rakennettava kärsivällisesti ja pitkän ajan, työmarkkinoidemmekin luottamusta on rakennettu sodan vuosista lähtien. Kyse on niin sanotusta institutionaalisesta luottamuksesta, jonka perustana ovat vakiintuneet neuvottelujärjestelmät ja -käytännöt, joita ay-liikettä nujerrettaessa nyt tuhotaan tehokkaasti. Luukankin mielestä ulkopuolisesta näyttää siltä, että UPM haluaa kurittaa ja nujertaa ay-liikettä.

Paikallinen sopiminen ja sen mahdollisuudet ovat itsestään kehittyvä seuraus yrityksen reiluista, mutkattomista ja luottamuksellisista väleistä. Laajakin sopiminen on tällöin mahdollista ja tuloksellista nykyisenkin sopimusjärjestelmän puitteissa. Entinen työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen puhuu kokemuksesta (AL 29.11.2020): ”Kannatan valtakunnallista, alakohtaista ja joustavaa mallia. Tämä tuo työntekijälle turvan ja työantajalle työrauhan.”

Paavo Lintula

kauppatieteiden tohtori, Tampere