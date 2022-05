Tietosuojan näkökulmasta tilanne internetissä on yksityisyyden suojan kannalta tällä hetkellä kuin villi länsi, kirjoittaa Mikko Nurmi Suomen Tunnistautumisosuuskunnasta.

Miten varmistetaan, että digihenkilöllisyys ei mahdollista seurantaa ja kontrollia, kysyy Riitta Kuismanen (AL 5.5.).

Lue lisää: Miten varmistetaan, että digihenkilöllisyys ei mahdollista seurantaa ja kontrollia?

Henkilöllisyyden todistamiseen digitaalisesti ei ole olemassa Euroopan laajuista standardia. Jokainen EU-maa on ratkaissut vahvan digitaalisen tunnistautumisen joko valtion tarjoamalla ratkaisulla tai yritysten markkinaehtoisesti tarjoamilla vaihtoehdoilla. Suomessa pankit ja mobiilioperaattorit ovat täyttäneet vahvan tunnistautumisen tarvetyhjiön.

Valtioiden rajat ylittävä vahva digitaalinen tunnistautuminen on haaste, jonka kanssa lukuisat suomalaisyritykset painivat päivittäin. Miten varmistua ulkomaalaisen henkilöllisyydestä suomalaisen vakuutusyhtiön digitaalisessa palvelussa? Ratkaisu on joko kallis tai hidas ja mahdollisesti epäluotettava.

Euroopassa on huutava tarve yhteiselle standardille rajat ylittävään, digitaalisissa kanavissa tehtävään henkilöllisyyden todentamiseen. Itse tervehdin edistysaskeleita lainsäädännössä ja ratkaisun teknisessä määrittelyssä lähtökohtaisesti ilolla.

Tietosuojan näkökulmasta tilanne internetissä on yksityisyyden suojan kannalta tällä hetkellä kuin villi länsi. Käyttäjistä kerätään jokaisen verkkosivuvierailun aikana dataa kolmansien osapuolten palveluihin, jonka perusteella käyttäjiä profiloidaan. Datan perusteella käyttäjälle kohdennetaan mainontaa ja markkinointia, mutta esimerkiksi Facebookin keräämiä tietoja on myös todistetusti käytetty väärin poliittisten tarkoitusperien edistämiseen.

Käyttäjälle profiloinnin estäminen on vaivalloista, eikä kerättyyn dataan ja sen hyödyntämiseen ole juurikaan kontrollia.

Siirtyminen vahvistetun tiedon jakamiseen henkilön itsensä antamalla luvalla on nykytilanteeseen verrattuna harppaus kohti parempaa yksityisyyden suojaa. Suomessa yksityisen ja julkisen sektorin välisessä yhteistyössä toteutettu Findy Osuuskunta kehittää turvallista vahvistetun datan verkkoa. Yleinen datan jakamisen verkko rakentaa omalta osaltaan luotettavuutta digitaalisten lompakoiden käyttöön.

Luottamusta ja parempaa kontrollia suomalaisten digitaaliseen identiteettiin kehittää myös Suomen Tunnistautumisosuuskunta. Kehitteillä oleva Sinuna on yksityisyydensuojaa suoraan ja välillisesti edistävä tunnistautumispalvelu, jolla on keskeinen rooli digitaalisten lompakoiden mahdollistamisessa. Loppuvuonna kuluttajille lanseerattava Sinuna tarjoaa ensimmäisessä vaiheessa salasanat korvaavan sisäänkirjautumisen digitaalisiin palveluihin. Tulevaisuudessa palvelu mahdollistaa lisäksi muun muassa nykyistä hienojakoisemman hallinnan digitaaliseen tunnistautumiseen: aina ei tarvita varsinaista vahvaa tunnistautumista ja henkilötunnusta, vaan luotettava tieto siitä, että käyttäjä on luonnollinen henkilö ja esimerkiksi täysi-ikäinen, on riittävää.

Huoli seurannasta, kontrollista ja vallan keskittymisestä on aiheellinen. Digitaalisen identiteetin tiimoilta on puhuttu jo vuosia niin sanotusta itsehallittavasta identiteetistä (self-sovereign identity), joka antaa henkilölle itselleen täyden vallan hänen digitaaliseen identiteettiinsä. Toteuttamisen haasteena on usein riippuvuus joko valtiollisesta tai kaupallisesta toimijasta, joka voisi lopulta käyttää tietoja väärin. Lohkoketjuteknologia on yksi mahdollinen vaihtoehto aidon itsehallinnon toteuttamiseen, mutta ainakaan peruskäyttäjälle soveltuvia ratkaisuja ei ole vielä tarjolla.

Yksittäisten yritysten ja muiden toimijoiden valtaa luottamukseen perustuvien ratkaisujen tuottamisessa voidaan rajoittaa myös esimerkiksi osuuskuntatoiminnan kautta. Suomen Tunnistautumisosuuskunta ja Findy Osuuskunta tekevät aktiivisesti konkreettista työtä luotettavan ja toimivan digitaalisen yhteiskunnan rakentamisessa.

Mikko Nurmi

toimitusjohtaja, Suomen Tunnistautumisosuuskunta