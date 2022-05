On tärkeää, ettei kukaan jää ulkopuoliseksi

Maailmamme on ollut viime vuodet turvattomuutta lisäävässä asennossa. Ei ole vaikea ennustaa, että lähitulevaisuudessa turvattomuus jatkaa läsnäoloaan ja moni yhteiskunnallinen haaste kasvaa. Esimerkiksi MTV:n ja Suomen nuorisoalan kattojärjestön Allianssi ry:n kyselyyn vastanneista nuorista neljä viidestä kertoi turvallisuuden tunteen heikentyneen Ukrainan sodan ja maailmantilanteen vuoksi.

Entistä tärkeämpää on kiinnittää huomiota siihen, että kaikki pysyisivät mukana. Kukaan ei jäisi ulkopuolisiksi. Tarvitsemme toisiamme entistä enemmän yhteiskunnassamme jatkossa.

Erityisesti on tarkennettava katse lapsiin ja nuoriin. Varsinkin kasvatukseen liittyvien ihmisten on syytä kiinnittää huomiota, että toiminta olisi mahdollisia monenlaisille osallistujille ja niissä mukana pysyminen olisi suurin tavoite. Arjen keskellä voi jäädä havaitsematta seikkoja, jotka jättävät jonkun ulkopuolelle. Siksi asiaa on hyvä pitää mielessä erityisen paljon.

Upee-työkalu on syntynyt Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kasvatuksen ulkopuolisuuden ehkäisyn suuntaviivojen pohjalle kasvatuksen ammattilaisten ajatuksesta saada konkreettinen muistilista työn tueksi. Työkalun avulla tulee kysyttyä itseltään ja muilta, kuka jää ulkopuolelle ja kuinka sen voisi estää?

Suosittelemme hyödyntämään Upee-työkalun kysymyksiä, kun suunnitellaan oikeastaan mitä tahansa ihmisten kanssa tehtävää tekemistä. On hyvä huomata, että kaikki toiminta ei aina voikaan olla kaikille mahdollista. Silloin arvovalinnat tulee pystyä perustelemaan ja tehdä kaikki mahdollinen, että kukaan ei jää yksin.

Upee-muistilistan pääkohdat ovat, kenet suljen ulos, kenen on helppo osallistua, kenelle kerron toiminnasta ja miten, olenko kuullut kohderyhmää sekä kuinka huomioin, että kontaktin luominen muihin on helppoa.

Ville Kämäräinen

hankesuunnittelija

Ville Viljakainen

suunnittelija

Lasten ja nuorten keskus ry