Kotihoito on Tampereella syvässä kriisissä – kymmeniä paikkoja auki

Kotihoidon tilanne on heikentynyt merkittävästi Tampereella. Tampereen kaupunginvaltuustossa 16.5.2022 apulaispormestari Loukaskorpi toi esille, että Tampereen kotihoidossa on 90 täyttämätöntä vakanssia. Vakanssien täyttämisen puutteen vuoksi Tampereella on päätetty luopua kotihoidon aloittamisen määritellystä ajasta. Hakijoita kotihoidon työntekijöiksi ei riittävästi ole.

Tilanne on erittäin vakava. Henkilöstö on ollut liian pitkään liian kovilla. Tämänhetkinen kriisi valitettavasti hyvin todennäköisesti syvenee entisestään hoitajien työmäärän ja eettisen taakan lisääntyessä ja tilanteen pitkittyessä. Meidän on tehtävä kaikki mahdollinen ikäihmisten palvelujen turvaamiseksi ja työntekijöiden jaksamisen tukemiseksi.

Nopeina keinoina voisi olla lisäsatsaus omaishoidon tukeen omaishoitajien määrän lisäämiseksi. Meidän tulee kehittää yhdessä työelämän kanssa toimintamalleja työaikajoustojen aikaan saamiseksi. Tampereen kaupunki on työnantajana monelle ja se voi itse luoda joustoja omille työntekijöilleen, jotta työntekijät voivat halutessaan olla paikkaamassa omaistensa tuen tarvetta, johon kotihoito ei kykene vastaamaan.

Meidän tulee antaa myös vahva satsaus kotihoidon työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Työnohjausta tulee olla saatavilla. Työntekijöitä tulee kuulla, millä keinoin heidän työhyvinvointiaan voidaan tukea. Edellä mainittujen lisäksi meidän tulee kohdistaa erityisiä toimia nopean työvaltaisen koulutuksen kehittämiseksi lisäämiseksi ja sitä kautta lisähenkilöstön saamiseksi kotihoitoon.

Hoitoalan veto- ja pitovoimaan satsaamisen on oltava yksi tulevien vuosien merkittävimmistä painopisteisteistä hyvinvointialueella.

Sirpa Pursiainen

YTM, kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu (kd.), Tampere