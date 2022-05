Venäjän presidentti Vladimir Putin totesi 16.5., ettei Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys uhkaa maan turvallisuutta. Kynnyskysymys hänelle tuntui olevan mahdollisen sotilasinfrastruktuurin sijoittaminen Pohjolan alueelle. Teräväkielisenä tunnettu Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoi 18.5., että maan vastaus Suomen Nato-jäsenyydelle on luonteeltaan sotilaallinen ja yllätyksellinen.

Aluksi on todettava, että viestit ovat ristiriitaisia. Pidän erittäin todennäköisenä, että Venäjä on jo vuosien ajan tarkastellut Suomen ja Ruotsin asemoitumista konfliktitilanteessa länsilinssien lävitse. Autoritäärisen yhteiskuntajärjestyksen eräs keskeisin pilari on pysyä vallassa. Venäjä on pyrkinyt identifioimaan itseään suurvallaksi saamatta kuitenkaan haluamaansa tunnustusta. Kruunupää joutuu siis todistelemaan omalle kansalleen maansa mahtia vain pysyäkseen vallassa.

Tästä näkökulmasta on sangen loogista, että Venäjä ei halua julkisesti tunnustaa arvovaltatappiotaan sen edessä, että Suomi ja Ruotsi liittyvät puolustusliitto Natoon. Ulostulojen rinnalla on äärimmäisen tärkeää tiedostaa, että Venäjän tiedustelupalvelut elävät aivan omaa elämäänsä. Se lienee selvää, ettemme voi uskoa pihaustakaan, mitä Kremlin torvesta toitotetaan.

Spekulatiivisessa mielessä nostan esille Turkin ja Kroatian. Pidän täysin mahdollisena, että piittaamatta Venäjän julkisista ulostuloista, pinnan alla värisee. Venäjällä on motiivi vähintäänkin hiekoittaa Suomen ja Ruotsin Nato-polkuja. Meidän ei pidä liikaa keskittyä siihen, mitä Kreml viestii ulospäin, sillä helpottuneisuuden tilassa saattaa jäädä asioita huomaamatta.

Oma lukunsa on tietenkin Zaharovan julkilausuma sotilaallisesta yllätyksestä. Kremlin mylly taitaa kyllä hämmentämisen metodit, mutta meidän tulee nähdä sen lävitse. Lausuntoja ei tietenkään pidä sivuuttaa, mutta eivät ne kyllä olankohautuksiakaan ansaitse.

Pohjolassa tulee pitää suojausta ylhäällä sortumatta alarmismiin eli aiheettomaan tai liioiteltuun vaarojen esittämiseen.

Sebastian Lohja

Tampere