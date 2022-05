Viihtyisä katutila kuuluu tamperelaisille jatkossakin – siiti Hämeenkatu on arvokas näyteikkuna

Jääkiekon MM-kisojen aikaiset toimet keskustan kaduilla eivät saa jäädä väliaikaisiksi, kirjoittavat Tiina Mikkonen ja Jaakko Stenhäll.

Jääkiekon MM-kisojen aikaan tehdyt katujen erityissiivoukset ovat olleet ilo silmälle Tampereen keskustassa. Samalla katutilan entistä laajempi käyttö niin tapahtumiin, terasseihin, istutuksiin kuin muuttaminen hidaskaduiksi ovat tehneet ydinkeskustasta todella viihtyisän paikan kotikisoille.

MM-kisat kannattaakin nähdä osana uuden kaupunkikulttuurin alkua, jossa katutilaa otetaan rohkeasti erilaiseen käyttöön. Sujuvat yhteydet uudelle areenalle niin kävellen, pyöräillen kuin joukkoliikenteelle ovat auttaneet myös siinä, että ruuhkat tai pysäköinnin haasteet eivät ole juuri vaivanneet. Verrattuna moniin muihin suomalaisiin ja eurooppalaisiin esimerkkeihin, tässäkin erotutaan eduksi.

Vaikka katujen kunnossapito maksaisikin hieman enemmän, on esimerkiksi siisti ja roskaton Hämeenkatu arvokas näyteikkuna koko kaupungille: ihmiset näkevät sen ensimmäisenä rautatieaseman ovista tullessaan tai Hämpin parkista kadulle noustessaan. Tähän mielikuvaan kannattaa panostaa, samoin kuin istutuksiin ja katupuihin, jotka tuovat katutilaan viihtyisyyttä sekä kuumuudelta suojaavaa varjoa.

Vierailijoiden lisäksi siisti kaupunki ja viihtyisä katutila kuuluu erityisesti tamperelaisille itselleen, jotka asuvat keskustassa tai asioivat siellä. Nyt keväällä tehdyt toimet eivät saa jäädä väliaikaisiksi vaan toivomme, että samanlainen viihtyisyyteen panostaminen jatkuu Tampereella. Kaupunkitilan viihtyisyys vaikuttaa paljon siihen, miten kaupungilla asioidaan ja liikutaan.

Katujen siivoaminen voi maksaa hieman enemmän hetkellisesti, mutta se voi luoda säästöjä pidemmällä aikavälillä. Siistit kadut ohjaavat samalla kaikkien käytöstä pitämään kadut hyvässä ja siistissä kunnossa. Myös korona-aikoina tehdyt päätökset terassien laajentamisesta ovat vakiintuneet osaksi uudenlaista eurooppalaista kaupunkikulttuuria, josta hyötyvät niin asukkaat kuin paikalliset yritykset. Samaa tekevät myös parkletit eli väliaikaisesti terassi- ja muuhun käyttöön otetut pysäköintiruudut

Kaikkea tätä toimintaa kannattaa jatkaa askel kerrallaan. Tampereen vahvin valtti ainakin kotimaassa tällä hetkellä on mielikuva kaupungista, joka uudistuu ja elää. Meille halutaan tulla yhä uudelleen katsomaan, mitä on meneillään ja mitä kaupungissa tapahtuu. Kun tähän yhdistetään entistä parempi katujen siisteystaso ja katutilan monipuolinen käyttö niin kesällä kuin muinakin vuodenaikoina, on Tampere jatkossakin ykköskaupunki niin vierailla kuin asua.

Tiina Mikkonen

yhdyskuntalautakunnan jäsen, varavaltuutettu (vihr.), Tampere

Jaakko Stenhäll

kaupunginhallituksen jäsen, valtuutettu (vihr.), Tampere