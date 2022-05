Kansainvälinen Kauppakamari ICC on yhdessä Unicefin kanssa kannustanut yrityksiä tukemaan Ukrainan lapsia ja perheitä, kirjottavat Lenita Toivakka ja Marja-Riitta Ketola.

Sota Ukrainassa on saanut suomalaiset yritykset lahjoittamaan hätäapuun ennätysmäisellä tavalla. Suomalaisten yritysten tuki on otettu kiitollisuudella vastaan, sillä avuntarve Ukrainassa on valtava.

Ukrainan sisällä jo miljoonia ihmisiä on joutunut jättämään kotinsa, ja yli 6 miljoonaa ihmistä, joista 90 prosenttia on naisia ja lapsia, on paennut maasta. Lapset tarvitsevat epätoivoisesti turvallisuutta, vakautta, suojelua ja psykososiaalista tukea.

Kansainvälinen Kauppakamari ICC on yhdessä Unicefin kanssa kannustanut yrityksiä tukemaan Ukrainan lapsia ja perheitä ja kehottanut yrityksiä käyttämään vaikutusvaltaansa ja kanaviaan paremman tulevaisuuden puolesta. Kansainvälinen Kauppakamarin toimintaa ohjaa taloudellisen yhteistyön, kestävän kehityksen ja rauhan edistäminen. 140 maassa toimivana yritysmaailman järjestönä se tuomitsee Venäjän hyökkäyssodan ja on äärettömän huolissaan siviilien hädästä Ukrainassa.

Ukrainan sodan rinnalla maailmassa on tälläkin hetkellä lukuisia kriisitilanteita ja toisaalta hauraita alueita, joilla yksittäinen tapahtuma voi johtaa katastrofiin alueella.

Useilta mailta puuttuu resilienssiä – kykyä ennakoida, estää ja hallita kriisitilanteita. Köyhillä yhteisöillä ja yhteiskunnilla on heikommat mahdollisuudet selviytyä kriiseistä. Kriisit myös lisäävät jo olemassa olevia rakenteellisia haavoittuvuuksia. Yritysten tukea tarvitaankin paitsi hätätilanteissa myös vakauden tukemisessa hauraammissa valtioissa.

Vakautta voidaan rakentaa usealla eri tasolla – esimerkiksi tukemalla yksilöitä tai investoimalla kokonaisiin järjestelmiin, kuten koulutukseen ja terveydenhoitoon. Terveet ja koulutetut kansalaiset selviävät kriiseistä paremmin. Tutkimusten mukaan jokainen kouluvuosi voi kasvattaa henkilökohtaisia tuloja jopa 10 prosenttia ja tytöillä jopa 20 prosenttia.

Unicef tunnetaan hätäaputyöstään lasten ja perheiden hyväksi, mutta vaikka se on yksi maailman suurimmista humanitaarisen avun järjestöistä, se on myös kehitysjärjestö. Unicefin budjetista puolet menee pitkien aikavälin hankkeisiin tukemaan yhteiskuntien resilienssiä.

Kansainvälinen Kauppakamari ICC kannustaa yrityksiä tukemaan vakautta maailmassa kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisella toiminnalla ja tukemalla vakiintuneita avustusjärjestöjä. Ammattimaiset avustusjärjestöt ovat yrityksille kumppaneita, jotka huolehtivat, että molemmat osapuolet saavuttavat tavoitteensa. Yhteistyö on paljon enemmän kuin hyväntekeväisyyttä. Se on yhteisiä arvoja ja parempaa liiketoimintaa vakaamman maailman puolesta.

Lenita Toivakka

maajohtaja, Kansainvälinen Kauppakamari ICC Suomi

Marja-Riitta Ketola

pääsihteeri, Suomen Unicef