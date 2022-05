Vanhukset ansaitsevat laadukasta hoivaa, ja se maksaa, kirjoittaa Ulla-Maija Rajakangas Hyvinvointiala Hali ry:stä

Moni meistä keski-ikäisistä kantaa parhaillaan huolta omien vanhempiensa pääsystä hoivakotiin. Vastassa on kuukausien jonotus, ja jokainen päivä jonossa ilman tarvittavaa hoivaa on vanhukselle pitkä. Kunta voi tarjota hoivapaikkaa niin omasta hoivakodistaan kuin yksityisestä – yrityksen tai järjestön – ylläpitämästä hoivakodista. Perheille ei hoivapaikkaa hakiessa ole tärkeintä, kuka palvelun tuottaa, vaan se, että hoiva on hyvää ja vanhus saa viettää viimeiset vuotensa lähellä omaisia.

Kaikki palveluntuottajat haluavat vanhuksille parasta. Nyt ongelmana on, että yksityiset hoivakodit, jotka myyvät palvelujaan kunnille, lähtevät takamatkalta verrattuna kunnan omiin hoivakoteihin. Suomessa kunnat ovat jo vuosia lähteneet siitä, että yritysten ja järjestöjen pitäisi pystyä tuottamaan samaa palvelua samanlaisille asiakkaille, mutta kymmeniä prosentteja halvemmalla hinnalla kuin kunnat itse.

Osa hoivayrityksistä ottaa tällä hetkellä pankkilainaa pystyäkseen maksamaan palkat työntekijöilleen.

Lue lisää: Perinteikäs Ehtookoto lopetti kotihoidon tuottamisen Lempäälän kunnalle, koska se oli tappiollista – kyse kymmenistä tuhansista euroista vuodessa

Lue lisää: Tammelan ja Tampellan kotihoito siirtyy pysyvästi Tampereen kaupungille – palveluissa oli puutteita, joihin avi joutui puuttumaan

Tulevien hyvinvointialueiden taloustilanne on jo valmiiksi vaikea. Kun rahoitus ei riitä, maksajina eivät voi olla yksityiset yritykset ja järjestöt.

Miksi hoivayrityksistä ja -järjestöistä pitää kantaa huolta? Tampereella yli puolesta vanhusten hoivakotipaikoista vastaavat yksityiset yritykset. Kunnalla ei ole hyllyllä varahoivakoteja nurin menneen yrityksen korvaajaksi. Vanhusten tarve hoivapaikoille on niin suuri, että yhdenkään paikan menettämiseen ei olisi varaa. Lisäksi kaiken julkisen palvelun rahoittavat viime kädessä veronmaksajat. Yksityinen hoiva, reilustikin kohdeltuna, on varmasti edullisempaa kuin kunnan tuottama hoiva.

Pirkanmaalaiset yritykset ja järjestöt käyvät parhaillaan neuvotteluita Tampereen kaupungin kanssa ensi vuoden sopimuksista. Yritysten kuluja nostavat ensi vuonna voimaan tuleva hoivamitoituksen nosto 0,7:ään, henkilöstön palkankorotukset sekä Ukrainan sodan vaikutukset ruuan, raaka-aineiden ja energian hintaan.

Toivon Tampereen kaupungille kykyä ja halua katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Vain yhdessä pystymme huolehtimaan vanhuksistamme.

Ulla-Maija Rajakangas

toimitusjohtaja, Hyvinvointiala HALI ry