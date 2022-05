Kuukauden osa-aikaeläke perittiin takaisin, koska ansaitsin liian paljon. Työttömyyspäivärahan menetin, koska viime vuoden tuloni olivat niin pienet.

Minulla on pitkä historia mielenterveyskuntoutujana. Suurimman osan tästä ajasta olen tehnyt ilmaiseksi töitä erilaisissa työharjoitteluissa ja työkokeiluissa. Välillä on harmittanut se, etten ole saanut niistä palkkaa. Mielenterveysammattilaiset ovat moneen kertaan todenneet, ettei minulla ole täyttä työkykyä. Muutaman kerran olen kokeillut kokopäivätyötä, eikä se ole onnistunut.

Ammatillisten kuntoutuskurssien ja määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä elämisen jälkeen, otin selvää siitä, olisiko minun mahdollista työllistyä osa-aikaeläkettä saaden. Otin selvää asioista ja minulle myönnettiin osa-aikaeläke. Aloin etsiä töitä ja löysin nopeasti työn, jossa viikkotuntimäärä oli voimavarani huomioon ottaen sopiva eli 20 tuntia viikossa.

Työskentelyni teki hankalaksi se fakta, että ansaintarajakseni tuli vain vähän yli 1000 euroa bruttona kuussa. Aluksi kaikki meni hyvin. En tehnyt vuorotöitä, joten ansioni pysyivät säännöllisesti 1000 euron alapuolella. Aloituspalkkanikin oli tarpeeksi pieni. Sain myös päivärahaa työttömyyskassasta, koska olin liittynyt siihen silloin, kun tein kokopäivätyötä.

Ongelmia alkoi tulla tänä keväänä, kun tuntipalkkani nousi kokemukseni myötä. Meille alettiin myös maksaa bonusta hyvistä työsuorituksista, mutta määrää ei voinut tietää etukäteen. Minun oli vaikea ennustaa, kuinka paljon tuloni tuli olemaan kunakin kuukautena.

Eläkkeeni on nettona noin 450 euroa kuussa. Ansioiden ei tule ylittää eurollakaan tuota ansaintarajaa, muuten kaikki 450 euroa karhutaan minulta takaisin. Vähän aikaa sitten postiluukusta tipahti kirje, jonka mukaan huhtikuussa tuloni olivat ylittäneet muutamalla eurolla ansaintarajan, joten minulta pyydetään koko kuukauden eläke takaisin. Ylitys olisi pitänyt ilmoittaa etukäteen. Kohtuullista olisi, että joutuisin maksamaan vain ansaintarajan ylityksen takaisin, enkä koko eläkettä. Myös työssäoloehtoni tarkistettiin työttömyyskassan puolella.

Minulle sanottiin, että en ole enää kelpoinen saamaan päivärahaa, koska viime vuoden tuloni olivat niin pienet. Menetin työttömyyspäivärahani.

Eläkeyhtiön mukaan saan siis liian paljon palkkaa ja työttömyyskassan mukaan liian vähän palkkaa. Sanoisin, että olen osatyökykyisenä sudenkuopassa. Suurin osa osa-aikatyöstä, jota on tarjolla, on vuorotyötä. Siinä on mahdotonta ennustaa etukäteen omia kuukausiansioita. Itselläni kuitenkin työ on vaikuttanut positiivisesti sekä vointiin että itsetuntoon, joten haluan jatkaa työntekoa. On ollut hienoa, kun on ensimmäistä kertaa elämässä ollut vakityö.

Osatyökykyisiä ei kannusteta työelämään. Parhaiten tulisi toimeen kokoaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä tai tehden kokopäivätyötä. Ensimmäiseen olen luultavasti tällä hetkellä liian hyväkuntoinen ja jälkimmäinen ei ole minulle mahdollista, koska en jaksa kokopäivätyötä tehdä.

Loukussa

Kirjoitus julkaistaan poikkeuksellisesti nimimerkillä kirjoittajan henkilökohtaisten talous- ja terveystietojen suojaamiseksi.