Suomen Nato-hakuprosessi on tehty tosi nopealla aikataululla ja siihen liittyvä tiedottaminen kansalaisten suuntaan on ollut vain tietynlaista.

Suomen liittyminen Natoon on askel tuntemattomaan. Nykyiseen tilanteeseen jouduttiin Venäjän presidentin Putin ja hänen hovinsa Ukrainaan tekemän ”vapautusretken” takia. Suomen niin sanottu puolueettomuuspolitiikka haudattiin ja katseet suunnattiin kohti Natoa ja sen ydinasepelotetta.

On ikävää, että näin kävi, mutta Venäjän uhitteluun täytyi vastata jollain tavoin. Täytyy vain toivoa, että Venäjän kritisointi Suomen suuntaan Nato-jäsenyyden hakemiseen liittyen on vain slaavilaista uhittelua vailla todellista halua esimerkiksi hyökätä sotilaallisesti Suomeen tämän monta kuukautta kestävän Naton hakuprosessin aikana. Tämä Venäjän hyökkäyskuvio on syytä myös meidän eduskuntamme kansanedustajien ottaa huomioon Nato-päätöstä tehdessään.

Venäjä tulee kyllä sotilaallisen uhan lisäksi lisäämään kaikenlaista muuta häirintää Suomen suuntaan, kuten esimerkiksi Suomen talouden vaikeuttamista eri keinoin, veden -ja sähkönjakeluun voi tulla katkoksia, ylimääräisiä niin sanottuja pakolaismassoja Suomen rajoille, valetiedottamista, erilaisten ihmisryhmien kääntämistä toisiaan vastaan ja niin edelleen.

Suomen Nato-hakuprosessi on tehty tosi nopealla aikataululla ja siihen liittyvä tiedottaminen kansalaisten suuntaan on ollut vain tietynlaista, hyssyttelyä. Suomi on nyt tulevaisuudessa Venäjän maalitaulu, kuten Ukrainakin on. Tämä tosiasia on syytä päättäjiemme kansalle kertoa. Syytä on myös kertoa, että Suomesta tulee Natoon liittymisen kautta yksi osanen Naton ydinasepelotetta, ja Naton tukikohtien perustaminen Suomeen on hyvin todennäköistä, sekä mahdollisen ydinasearsenaalin sijoittaminen Suomeen pitää ottaa huomioon, ja kertoa avoimesti Suomen kansalle. On myös kerrottava totuudenmukaisesti, paljonko verorahoja täytyy käyttää tulevaisuudessa lisää asevarusteluun Suomessa. Nato-jäsenyys tekee myös Suomen osalliseksi erilaisiin Natoon liittyviin sotilastoimintoihin Suomen rajojen ulkopuolella.

Ja vaikka maamme poliitikot tällä hetkellä sanovat, että Suomi voi muka pienenä Nato-maan sanella omat ehtonsa, niin tähän uhoamiseen suhtautuisin vähintäänkin suurella varauksella ja pienellä sisäänpäin kääntyvällä hymyllä. Eiköhän me täällä Suomessa taivuta Naton toiveisiin samalla tavalla kuin ollaan taivuttu EU-jäsenyydenkin kautta EU:n määräämiin erilaisiin välillä aika outoihinkin direktiivilakeihin.

No, jotain piti tehdä Venäjän ja Putinin uhittelun takia. Toivotaan, että Ukraina pitää Venäjän sotavoimat kiireisinä seuraavat tulevat kuukaudet ja Venäjältä ei liikene sotilaallista toimintaa Suomen suuntaan, sillä yksin me ollaan silloin taistelemassa Venäjää vastaan, kuten Ukrainakin nyt on. Ukrainan suhteen plussana on suuri väkiluku, yli 40 miljoonaa, ja sitä kautta suuri armeija verrattuna Suomen pieneen vähän yli 5 miljoonaiseen kansaan ja pieneen armeijaan.

On hyvä muistaa, että niin kauan kuin Suomi ei ole virallisesti Naton täysivaltainen jäsen, niin me olemme yksin Venäjää vastaan. Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian lupaukset tyyliin, että kaveria ei jätetä, on syytä todellisuudessa kuitata vain lämpöisinä puheina. Nato ei sekaannu Suomen puolustamiseen sotilaallisesti niin kauan kuin Suomen hakemusta ei ole loppuun hyväksytty. Ei Nato tai muutkaan Euroopan unionin maat auta tällä hetkellä Ukrainaa suoraan sotajoukkoja lähettämällä, koska pelätään Venäjän ydinasepelotetta ja sodan laajenemista kolmanneksi maailmansodaksi.

Seuraavien kuukausien kuluessa on syytä uskoa rukouksen voimaan ja hyvään onneen, niin ehkä Suomi tästäkin tukalasta tilanteesta selviää väljemmille vesille ja saamme jatkaa rauhanomaista elämäämme eteenpäin ilman sodan aiheuttamaa surua ja tuskaa.

Harri Aalto

(vas.), Pirkkala