Huumeiden vastainen sota ei ole onnistunut tuomaan mitään muuta kuin inhimillistä kärsimystä ja miljardeja järjestäytyneen rikollisuuden kassaan, kirjoittaa Perttu Jussila.

Eduskunta äänesti odotetusti kumoon kansalaisaloitteen kannabiksen käytön rangaistavuudesta luopumiseksi. Samalla eduskunnan enemmistö – vihreitä, vasemmistoa ja paria demaria lukuunottamatta – oli sitä mieltä, että ei ole tarpeen aloittaa edes selvitystä huumausainepoltiikan kehitystarpeista.

Edellisten kymmenen vuoden aikana huumekuolemien määrä on kasvanut yli 30 prosenttia. Yli 70 prosenttia huumeisiin kuolleista on alle 40-vuotiaita ja Suomessa huumeisiin kuollaan keskimäärin 10 vuotta nuorempina kuin muualla Euroopassa. Tästä huolimatta eduskunnan ylivoimainen enemmistö katsoi, että ei tarvita edes selvitystä siitä, pitäisikö asioita tehdä toisin.

On vaikea keksiä muuta syytä tutkimustiedon torppaamiselle kuin se, että tiedon pelätään vievän omalta politiikalta pohjan. Pelko on sinänsä aiheellinen, koska juuri niin siinä kävisi. Kaikki merkittävät kansainväliset terveysjärjestöt liputtavat humaanimman päihdepolitiikan puolesta. Se ei perustu mutuun. Se perustuu tutkittuun tietoon.

Ironisinta tässä on se, että monet niistä, jotka painottavat tiedolla johtamista tekevät ajattelussaan täydellisen u-käännöksen kun puhe on huumeista. Tutkittu tieto ei enää kelpaakaan, kun se ei tue omaa poliittista näkemystä. Kyse on pitkälti siitä, että he ovat omalla retoriikallaan tehneet pehmeämmän päihdepolitiikan tukemisen mahdottomaksi. On aika vaikea ryhtyä puhumaan jonkin sellaisen puolesta, mitä on itse maalannut vuosikaudet ”huumemyönteisyyseksi”.

Huumeiden vastainen sota ei ole vuosikymmenien yrityksistä huolimatta onnistunut tuomaan mitään muuta kuin sanoinkuvailemattomat määrät inhimillistä kärsimystä ja miljardeja järjestäytyneen rikollisuuden kassaan. Silti Suomessa, osaamisestaan tunnetussa maassa, olemme tilanteessa, jossa huumepolitiikan kehitystarpeita ei haluta edes selvittää.

Perttu Jussila

aluevaltuutettu (vihr.), Tampere