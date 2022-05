Uudesta Lielahdesta ja Järvikaupungista on tehtävä puutarhakaupunki – nyt visio on epäviihtyisä ja ahdas

Suomeen tarvitaan kaupunkisuunnittelun ja -rakentamisen ihmisystävällisimmän ja ekologisimman kaupunkimuodon, puutarhakaupungin, kirjoittaa arkkitehti Juhani Risku.

Tampereen kaupungilla on ongelma Hiedanrannan kaupunginosan kaavoituksessa (AL 9.5.). Niin pitääkin olla, sillä Hiedanrannassa ei ole kyse kaavoituksesta, vaan kaupunkisuunnittelusta. Suomessa ei kouluteta kaupunkisuunnittelijoita, vaan kiertoliittymäpiirtäjiä ja postimerkkikaavoittajia. Kaavoittaja-käsite on alentava titteli edes nuorelle sinisilmäiselle kaava-arkkitehdille, saati kaupunkisuunnittelijalle.

Lue lisää: Tampereelle suunnitellaan täysin poikkeuksellista kaupunginosaa, mutta kaavoittajaa ei löydy – Arkkitehdeistä huutava pula: ”Emme saaneet ainuttakaan hakemusta”

Hiedanrannan keskusta ja sitä kehystävä Lielahti ovat jo vuosikymmeniä olleet heitteillä eräänlaisina neuvostotyyppisinä alueina. Niiden ostoskeskukset ovat epäekologisinta kaupunkisuunnittelua ja kerrostaloalueet tarjoavat lähellä ihmiselle sopimatonta asumista.

Uuden Lielahden ja Hiedanrannan Järvikaupungin visiosuunnitelmat ovat jo valmiiksi sitovia epäviihtyisälle, tuuliselle ja kostealle, ahtaalle ja tehokkaankorkealle rakentamiselle ja nukkumakaupunginosalle. Nyt Tampere hakee nuorta alistuvaa keltanokkaa piirtämään alueesta lainmukaiset kuvat, jotta rakentaminen pääsisi alkamaan. Nyt on tehtävä toisin.

Lue lisää: Katso kuvat: Uusi huippumoderni kaupunginosa syntyy Tampereella vanhojen tehdasrakennusten keskelle – ”Ajatus on, että ratikalla pääsee sisään tehtaaseen”

Tarvitsemme Suomeen kaupunkisuunnittelun ja -rakentamisen ihmisystävällisimmän ja ekologisimman kaupunkimuodon, puutarhakaupungin.

Suomessa ei ole ainuttakaan puutarhakaupunkia, mutta laimeita puistokaupunkeja kylläkin. Puistossa voi ulkoiluttaa koiria, puutarhasta saa ruokaa. Espoon Tapiola on puistokaupunginosa, ei lainkaan puutarhakaupunki, jota sen alun perin piti olla.

Lielahti yhdessä Järvikaupungin kanssa voivat olla uusi puutarhakaupunki, sen pohjoinen sovitus, arktinen puutarhakaupunki. Se skaalautuu kaikkialle maailmaan, kun kehitämme sitä vaativissa olosuhteissamme. Uusi Lielahti voi luoda uuden suunnan kaupunkisuunnittelulle, kun Tampereen kaupunki visioi itselleen globaalin aseman kaupunkikehityksessä. Kaupunki on vientituote, jolle pitää rakentaa uskottava esimerkki.

Kaupunkivientituotteelle on kehitettävä sivutuotteita. Tätä on kokeiltu Trondheimissa, jossa NTNU-yliopisto laajentaa noin 30 vuoden ajan, yli 20 miljardilla eurolla Gløshaugen-kampustaan. He saavat sinä aikana ja sillä rahalla seiniä, mutta ei ehdotettuja sivutuotteita, kuten Trollscape-tapahtumakeskusta, Nansen Park -tiedekeskusta, eikä maanalaista ostoskeskusta. Rakennusvaiheessa olisi sivutuotteina saatu myös uusi tehdaslaivasto FISh, Factory in Ship, yliopistolle uusi profiili, ja jokainen yliopistolainen rakentajana -malli. Trondheim ei tätä kaikkea saanut, kylmät seinät kuitenkin.

Tampere saa paljon enemmän, kun Uusi Lielahti ja sen Järvikaupunki suunnitellaan globaalein visioin ja ihanteellisin ajatuksin. Sivutuotteina saadaan johtajuus puutarhakaupunkien suunnittelussa ja johtamisen viennissä. Se on kaupunkisuunnittelua.

Juhani Risku

arkkitehti SAFA, Laukaa