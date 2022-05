Vastuullisuus ja kestävä kasvu ovat Tampereen opiskelija-asuntosäätiö Toasin peruslinjauksia, kirjoittaa toimitusjohtaja Kirsi Koski.

Toasin Hipposkortteli on merkittävä ja iso hanke niin opiskelijoiden kuin kaupunkikuvankin kannalta. Tietoisina tästä olemme panostaneet paljon jo suunnitteluvaiheessa kestävien ratkaisujen löytämiseen.

Meidän toimintamme perustuu siihen, että opiskelijoille on tarjolla kohtuuhintaisia asuntoja ja siihen perustuu myös uudisrakentaminen. Sellaista suunnitellaan ja tehdään, että asunnot voidaan kohtuuhintaisina aikanaan vuokrata.

Lue: Toimiiko Toas Hipposkorttelin rakentamisessa vastuullisesti?

Vastuullisuus ja kestävä kasvu ovat peruslinjauksiamme. Uudisrakentamiseen olemme jo kolme vuotta sitten linjanneet, että tarkastelemme, onko puurakentaminen mahdollinen vaihtoehto. Tarkastelujen perusteella päädyimme siihen, että asuntokerrokset Hipposkortteliin pääosin tehdään puisina, toki vaihe kerrallaan arvioidaan toteutusmahdollisuudet. Tällä hetkellä rakentamisen päätökset on lukittu kahden ensimmäisen talon osalta.

Vastuullisuus rakentamisessa näkyy niin, että uudiskohteet tehdään energialuokka A tasoisina, niin Hipposkin. Hiilineutraali Tampere 2030 tavoitteita kohti olemme menossa kaikin tavoin ja olemme täten tehneet vastuulliset ratkaisumme myös ilmastonäkökulmasta. Uudiskohteen rakentaminen puisista CLT-moduleista on yksi näistä. Investointikustannukset ovat kovemmat, mutta se on kannattavaa, koska käytön aikana päästään alhaisempiin käyttökustannuksiin ja pienempiin energiankulutuksiin. Vastuullisuudesta mainittakoon myös se, että nyt jo kaikki ostamamme energia on hiilineutraalia.

Mitä tulee CLT-modulitoimijaan, on syytä tarkentaa muutama asia.

Talvella järjestimme tarjouskilpailun toimijan löytämiseksi ja tarjousten perusteella Matek Modules Oy tuli valituksi. Tämä yhtiö on suomalainen. Modulit tehdään Virossa Matekin tehtaalla, joka on kokenut toimija jo yli 30 vuoden ajalta. Ennen päätöksentekoamme olemme tarkastaneet yhtiön toimintatavat tehtaan toimintaa myöden niin, että meidän tilaamamme kokonaisuus vastaa suomalaisia normeja ja säädöksiä. Nämä kaikki on kirjattu sopimusehtoihin.

Hipposkorttelin rakentamiseen liittyy myös betonirakentamista ja monenlaista materiaalihankintaa, nämä kaikki hankitaan suomalaisilta toimijoilta. Hankkeemme työllistää suomalaisia niin suunnittelun kuin rakentamisen eri vaiheissa kymmeniä henkilötyövuosia, joista kaikki veroeurot jäävät Suomeen. Tämän ensimmäisen vaiheen osalta näiden CLT-modulien osuus on alle kolmannes kokonaiskustannuksista.

Kirsi Koski

Toasin toimitusjohtaja

Lue lisää: Toimiiko Toas vastuullisesti Hipposkorttelissa?