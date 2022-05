Tampereen opiskelija-asuntosäätiö Toas on kertonut ryhtyvänsä toteuttamaan historiansa suurinta investointia eli Hipposkorttelia, joka käsittää muun muassa yli sata uutta asuntoa opiskelijoille. Hanke on ehdottoman tervetullut helpottamaan opiskelijoiden asuntopulaa ja mahdollistamaan asuminen opiskelupaikkojen tuntumassa.

Toas kertoo valinneensa hankkeen toteutustavaksi CLT-moduulirakentamisen, joka tarkoittaa talojen kokoamista massiivipuulevyistä tehdyistä asuntomoduuleista (tilaelementeistä).

Käytettävä rakentamistekniikka on markkinoiden kallein tapa toteuttaa asuntorakentamista kerrostaloissa. CLT-moduulirakentaminen on myös aivan uutta tekniikkaa, jonka toimivuudesta on vasta muutaman vuoden kokemukset.

On rohkeaa valita rakentamistapa, joka on samaan aikaan markkinoiden kallein, ja jonka toimivuudesta on vähän kokemuksia. Epäluulot uutta tekniikkaa kohtaan eivät ole tuulesta temmattuja, sillä CLT-moduuleja valmistava kuhmolainen Elementti Sampo meni vastikään konkurssiin, osin juuri teknisten epäonnistumisten takia. Lehtitietojen mukaan Toaskin on ollut tietoinen näistä ongelmista.

Vantaan VAV:lla on niin ikään moduulitekniikalla (ruotsalaiset moduulit) toteutettavan suurhankkeensa kanssa ongelmia. Hanke on keskeytynyt ja urakoitsija ajautunut konkurssiin.

Toas on kertonut tilaavansa asuntomoduulit Matek Modules Oy:ltä. Yritys on merkitty Suomessa kaupparekisteriin vasta viime syyskuussa. Moduulit näyttäisi toimittavan AS Matek Virosta, sillä Matek Modules Oy:llä ei ole edes verkkosivuja saati sitten tehdasta Suomessa. Jos näin on, Toasin merkittävän hankkeen paikallista ja kansantaloutta tukevat vaikutukset työpaikkoineen ja veroeuroineen valuvat Suomen sijasta Viroon.

Käyttämällä kohtuuhintaista ja koeteltua rakentamistapaa Toas voisi rakentaa samalla rahalla asuntoja suuremmalle opiskelijamäärälle. Tai vaihtoehtoisesti Hipposkorttelin asunnot voitaisiin vuokrata opiskelijoille huomattavasti edullisemmin.

Voi perustellusti kysyä, ovatko Hipposkorttelissa tehdyt valinnat vastuullisia?

Risto Pesonen

diplomi-insinööri, Helsinki

Lue lisää: Toas: Vastuullisesti eteenpäin opiskelija-asumisen asialla