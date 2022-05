Tekstarit-osastossa 10.5.2022 kirjoitti Narinaan kyllästynyt (AL 10.5.), ilmeisesti tupakoiva henkilö parveketupakointia puolustavaa tekstiä.

Tupakoinnin haitoista on nykyään jo niin paljon tietoa, että sen ei pitäisi olla kenellekään epäselvä.

Hän vetosi muun muassa siihen, että ”tupakoivat ovat kämppänsä maksaneet”, mutta niin ovat tupakoimattomatkin, jotka joutuvat tahtomattaan vaarantamaan terveytensä passiivisesta tupakoinnista. Senhän on todettu olevan yhtä haitallista kuin varsinainen tupakointi. Ja tupakoimattomienkin pitäisi voida käyttää parvekettaan muun muassa vaatteiden tuuletukseen, mutta se ei ole mahdollista, jos esimerkiksi alakerran parvekkeella tupakoidaan.

Hän oli myös sitä mieltä, että sitä on siedettävä kerrostaloissa, mutta se ei ole totta. Nykyisin on mahdollista hakea kerrostaloihin tupakointikielto. Sellainen haettiin minun taloyhtiööni. Se on pitkä ja hieman vaikeakin prosessi, mutta se kannatti. Tämän jälkeen taloyhtiöömme ei onneksi muuta tupakoivia, koska tästä yhtiöstä asuntoa ostaessa, asia on jo tiedossa.

Narinaan kyllästynyt -nimimerkki olettaa myös, että tupakoimattomat kuuluvat vähemmistöön ja kehotti lopuksi meitä muuttamaan maalle lehmänpaskan hajuun. Minulla ei ole tilastotietoa siitä kumpi on nykyisin enemmistö ja kumpi vähemmistö. Mutta samaa minä voin ehdottaa hänelle, jonka toivon pikkuhiljaa kuuluvan vähemmistöön.

Anja Salovaara

Tampere