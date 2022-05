Olen koulutettu pyöräilynohjaaja, enkä silti useinkaan tiedä, miten milläkin väylällä olisi tarkoitus laillisesti ajaa, kirjoittaa Taimo Halme.

Kesken loppuvia pyöräväyliä, keskelle väylää asennettuja liikennemerkkejä, puutteellisia työmaiden kiertoreittejä ja epäselviä väylämerkintöjä – tätä on pyöräily Tampereen kaupungissa.

Yleisin puute tamperelaisessa pyöräilyinfrastruktuurissa ovat puuttuvat väylämerkinnät ja liikennemerkit. Olen koulutettu pyöräilynohjaaja, enkä silti useinkaan tiedä, miten milläkin väylällä olisi tarkoitus laillisesti ajaa.

Merkintöjen epäselvyys johtaa siihen, että pyörällä ajetaan missä sattuu. Miten tavallisen kadunkäyttäjän olisi mahdollista erottaa laillinen pyöräväylä kävelytiestä, kun laillisiakaan väyliä ei ole merkitty asianmukaisesti?

Konkreettisia esimerkkejä: Hämeenkadun upouutta pyöräkaistaa ei ole merkitty laillisin kyltein. Lännestä itään ajavan pyöräilijän on lain mukaan vaihdettava Keskustorin kohdalla ajamaan ajoradalle bussien ja ratikan sekaan, koska pyöräkaistaa ei ole merkitty asianmukaisesti. Pyöräkaistalle saisi siirtyä takaisin vasta Hämeensillan jälkeen. Maahan maalattu fillarinkuva ei tuomioistuimessa paljoa paina, jos tällä pätkällä sattuu törmäämään jalankulkijaan.

Toinen surkuhupaisa esimerkki löytyy Kuoppamäentieltä Nekalasta: 750 metrin matkalla Jokipohjantien ja Nekalantien välillä ajoradan ja kevyen liikenteen väylän välillä on pujoteltava ajosuunnasta riippuen kolme tai neljä kertaa, jos pätkän haluaa ajaa lain edellyttämällä tavalla. Jokipohjantien suunnasta ei tosin edes saa ajaa Nekalantielle päin, koska ajoneuvolla ajo kielletty -merkki kieltää myös pyöräilyn.

Baanoihin ja pyöräkaistoihin on laitettu miljoonia, mikä kismittää erityisesti autoilijoina itseään pitäviä. Samaan aikaan perusinfran korjaaminen on unohdettu, mikä jättää pyöräilijätkin nuolemaan näppejään. Sammonkadun pyöräkaistat ovat erinomaiset, kunnes saavutaan Itsenäisyydenkadun alkuun. Katu on kapea, väylällä on ajoa haittaavia pylväitä ja kevyen liikenteen ryhmittyminen väylälle estää jouhevan etenemisen. Keskustaan päin ajaminen on kuin Helsingin moottoritie muuttuisi kertaheitolla pihakaduksi ilman ennakkovaroitusta.

Tällainen väyläsuunnittelu ei kannusta monituhantisten kaupunginosien asukkaita valitsemaan pyörää kulkuneuvoksi keskustaan tullessaan.

Valtavan väyläkokonaisuuden hallitsemiseksi Tampereelle olisi järkevää palkata pyöräilyolosuhteista vastaava koordinaattori. Mallia voi ottaa esimerkiksi Oulusta tai Jyväskylästä. Myös helppokäyttöisen palautekanavan avaaminen kuntalaisille helpottaisi pyöräväylien parantamista – halvalla.

Taimo Halme

pyöräilynohjaaja, autoilija, Tampere