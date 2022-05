Eurooppa-päivää vietetään 9.5.

Olemme kulkeneet viime aikoina kriisistä toiseen, mikä ei ole kestävä tie. Pelkän kriiseihin reagoinnin sijaan meidän on Euroopassa pikemminkin ehkäistävä kriisejä. Tiedämme, että Putin, Kiina ja muu maailma eivät uskoneet, että olisimme siihen valmiita, mutta nyt on toiminnan aika! Euroopan tulevaisuuskonferenssissa katsottiin tulevaisuuteen ja luotiin ehdotuksia tulevaisuuden Euroopasta. Kymmenet tuhannet eurooppalaiset loivat visiota tulevaisuuden Euroopasta.

Putinin hyökkäys Ukrainaan herätti meidät. Jos me Euroopassa emme puolusta omaa elämäntapaamme, niin kuka sitten?

Meidän on toimittava nopeammin, sillä on merkitys tulevaisuutemme kannalta. Tästä syystä on luovuttava yksimielisyysäänestyksistä politiikan sektoreilla. Asia on erityisen tärkeä ulkopolitiikallemme. Yksi maa ei voi olla päätöksentekomme jarruna.

Meidän on luotava yhteiset asevoimat Naton yhteyteen, koska tarvitsemme eurooppalaisia ratkaisuja modernia sodankäyntiä vastaan. Meidän tulee vahvistaa Europolin kyberrikoskeskusta turvataksemme kyberpuolustusvalmiutemme. Se on eurooppalaisten vaatimus!

Ulkorajojamme on suojeltava ja Euroopan tulee itse päättää siitä, ketkä ylittävät rajamme. Ihmissalakuljetukselle on saatava loppu. Tästä syystä meidän on vahvistettava Euroopan raja- ja rannikkovartiostoa.

Pandemia, toimitusketjuhäiriöt, energiahinnat, inflaatio sekä ilmastonmuutos ovat uhka, joka kasvaa. Tästä huolimatta koronarokotukset olivat menestystarina Euroopalle. Kehitimme ne ennätysajassa, mikä osoittaa, että selviämme myös tulevaisuudessa.

Nuoret ovat yhteisen Eurooppamme tulevaisuus ja he ansaitsevat mahdollisuuden Euroopassa. Erasmus- ja DiscoverEU -ohjelmien vahvistamisen on oltava painopistealueitamme. Haluamme, että jokaisella on mahdollisuus lähteä ulkomaille, mutta sen tulee tapahtua nuorten omasta tahdosta. Aivovuoto on ongelma ja se tarvitsee ratkaisunsa. Kohtuuhintainen asuminen ja oman elämän aloittaminen on oltava jokaisen oikeus lähtökohdista riippumatta.

Meillä ei ole varaa yhteenkään menetettyyn sukupolveen. Yrityksille on luotava kunnolliset toimintaedellytykset, joka vaikuttaa myös nuorten laadukkaaseen työelämään. EU:n kilpailukyvyn takaaminen on keskeisessä roolissa tulevaisuutemme kannalta ja sitä on arvioitava tarkasti. Yhteismarkkinat kaipaavat uudistamista ja laajentumista yhä laajemmalle alueelle. Vapaa maailma tarvitsee omat yhteismarkkinat.

Euroopan kansalaisten on saatava päättää Euroopan tulevaisuudesta. Kansalaisilla on oikeus päättää siitä, kuka Eurooppaa johtaa. Euroopan johtajat ovat vastuussa kansalaisille. Kärkiehdokasjärjestelmää on vahvistettava tai jopa antaa kansalaisille oikeus äänestää suoraan Euroopan komission puheenjohtajasta.

Parlamentaarisen demokratian vahvistaminen koko Euroopassa on yksi kansalaisten tärkeimpinä pitämiä asioita. Oikeus tehdä lainsäädäntöaloitteita, täysi budjettivalta sekä vahvistettu tutkintaoikeus ovat kaikki konferenssin vaatimuksia. Kansallisten parlamenttien asemaa vahvistaisi myös niiden parempi mahdollisuus valvoa toissijaisuusperiaatteen toteutumista.

Mikään uudistus ei johda tuloksiin, ellemme myös pysty toteuttamaan päätöksiä, joihin olemme sitoutuneet. Tärkeimmillä aloilla, kuten rajaturvallisuudessa, EU:lla olisi mielestämme oltava myös suoraa toimeenpanovaltaa kentällä. Tarvitsemme vahvan Euroopan, mutta emme Euroopan supervaltiota. EU:n toimivaltaa onkin arvioitava myös sen kannalta, että moni asia on parempi hoitaa kansallisella tai alueellisella tasolla toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Me EPP-ryhmässä haluamme, että tulevaisuuskonferenssin tulokset toteutetaan. Perussopimusuudistuksen valmisteluun on kutsuttava koolle konventti. Meidän on oltava rohkeita ja vahvistettava Eurooppaa.

Manfred Weber

Euroopan parlamentin EPP-ryhmän puheenjohtaja

Sirpa Pietikäinen

Euroopan parlamentin EPP-ryhmän Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja