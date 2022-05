Jotta voit työskennellä hoito-alalla sinulla pitää olla Valviran hyväksyntä. Jossain määrin hoitajat ovatkin vaatineet hyväksyntänsä poistamista. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille.

Sama käytäntö pitäisi saada muillekin aloille!

Et saisi hitsata vaikka osaisitkin, ellei olisi tutkintoa. Et saisi opettaa ilman tutkintoa eli ammattitaidottomat pois alalta, sekä ne opettajat, jotka olisivat saaneet oikeutensa poistetuiksi. Entä sitten mullan kärrääminen ja haravointi, sallittua puutarhureille, niinkö?

Mikä tutkinto vaadittaisiin toimittajilta?

Omaishoitajilla olisi oltava jatkossa hoito-alan tutkinto. Muuten hoidokki laitokseen!

Nykytilanne on, että jos olet kouluttautunut väärälle alalle, niin pakko ottaa kyseisen alan työ vastaan, jos sellaista sinulle tarjotaan – mutta miksi? No, valtio säästää kun vaihtoehtona on karenssi, erinomaista!

Nykyisin lähihoitaja voi toimia vaikka myyjänä, mutta merkonomi tai tradenomi pystyy hoito-alalla toimimaan vain omaishoitajana ilman alan koulutusta.

Juhani Vehmaskangas

Pori