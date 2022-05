Julkisilla liikkuminen on kallista ja vaikeaa

Suomen hallitus haluaa tehdä Suomesta hiilivapaan yhteiskunnan vuoteen 2035 mennessä, mutta ei mitenkään käytännössä kannusta kansalaisiaan siihen. Suomalaisten pitäisi vähentää yksityisautoilua, mutta samalla junamatkustamisen hinta on nostettu pilviin.

Yritin varata meille meno-paluuta Ouluun 20. – 22.5., mutta kun näin hinnat, totesin että autolla mennään.

Koska emme voi mieheni työn vuoksi hyödyntää edullisia aamu- ja iltalähtöjä, matkan hinnaksi kahdelle tuli 236 euroa. Jos olisin ottanut pelkän paluun yhdelle, hinta olisi ollut 33,20, kun lisäsin toisen matkustajan, hinta olikin 71,50 euroa.

VR:n dynaaminen hinnoittelu on naurettavaa pelleilyä. Suomessa on tehty julkisilla liikkumisesta kallista ja vaikeaa, mikä kannustaa yksityisautoiluun. Ympäristöystävällinen ja kohtuuhintainen joukkoliikenne Suomessa on näillä hinnoilla iso vitsi.

Eila Mäntyjärvi

Tampere