Hyvinvointialueen talousarvion tulee olla realistinen – lakimuutokset ja palkka­kustannusten nousu on huomioitava

Hyvinvointialueen talousarvio vaikuttaa hoitajien arkeen, kirjoittaa aluevaltuutettu Sirpa Pursiainen.

Hyvinvointialueella talousarvion valmistelu on alkanut. Olen huolissani siitä, että meille poliitikoille kerrotun mukaan talousarvion valmistelun pohjalla on käytetty vuoden 2021 talouslukuja. Tuon jälkeen moni asia on muuttunut paljon.

Palkkoihin on tullut korotuksia ja nyt työehtosopimuksista ja palkoista neuvotellaan. Tämän lisäksi lainsäädäntöön on tullut tarkentavia vaatimuksia ja esimerkiksi tehostetun palveluasumisen hoitajamitoitukseen tulee nousua. Lisäksi hyvinvointialueella tulee saada aikaiseksi palkkaharmonisaatio. Maailmantilanne on muuttunut merkittävästi ja niin ruuan kuin sähkön hinnan arvioidaan nousevan merkittävästi. Nämä vaikuttavat hinnankorotus tarpeisiin niin sairaanhoidossa, laitospalveluissa kuin asumispalveluissa sekä omassa tuotannossa että ostopalveluissa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat hyvin tarkkaan lailla säädettyjä. Laki määrittelee hoitajamitoituksen, hoitoon pääsyn ajan sekä sosiaalipalveluissa muun muassa käsittelyajat. Lakia tulee noudattaa ja sen rikkomisesta seuraa sanktioita. Hyvinvointialueen talousarviosta tulee saada realistinen: lainsäädännön muutosten, palkkakustannusten nousun ja maailman tilanteen vaikutukset on huomioitava.

Pidän hyvin todennäköisenä, että valtion on välttämätöntä osoittaa hyvinvointialueille enemmän euroja tavalla tai toisella, jotta palvelut voidaan tarjota yhdenvertaisesti koko Pirkanmaan alueella, ja jotta palvelut kyetään tarjoamaan lain määrittelemällä tasolla. Jotta keskusteluja valtion kanssa voidaan käydä hyvinvointialueille kohdennetun budjetin nostamisen tarpeesta, tulee hyvinvointialueen kyetä osoittamaan muutosten euromääräiset vaikutukset. Mikäli näin ei toimita, heijastusvaikutuksena hoitajien työtaakka kasvaa entisestään ja alalle on entistäkin vaikeampi saada työntekijöitä. Tämän lisäksi riski siitä, että lakia ei kyetä noudattamaan kasvaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei tarjolla ole riittävästi palveluja niitä tarvitseville, hoitoon ei pääse lain määrittelemässä ajassa, sosiaalipalveluissa käsittelyajat venyvät ja ihmisten ahdinko syvenee, eikä hoitajia voida palkata lain määräämässä suhteessa. Haasteellisessa tilanteessa meidän on entistä tärkeämpää panostaa ennakoivaan tietoon talousarviota valmisteltaessa.

Sirpa Pursiainen

Pirkanmaan aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja (kd.), kaupunginvaltuutettu, Tampere