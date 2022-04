Tamperelaisen yläkoulun opettaja: Huonosti voivat nuoret kuormittavat koulua kohtuuttomasti – Tälläkin hetkellä luokassa on useampi oppilas, joka satuttaa itseään päivittäin

Koulua pitäisi käydä vain koulukuntoisten nuorten, mutta Tampereella apua mielenterveysongelmiin on vaikea saada.

Luokassani istuu yhä enemmän nuoria, joiden elämää mielenterveysongelmat määrittävät ja rajoittavat. Tampereella apua ei kokemukseni mukaan saa, ellei ole välitöntä hengenvaaraa.

Ennaltaehkäisevä hoito on suorastaan vitsi, ja osastohoitoon on toivottoman pitkät jonot. Nuorille muutaman kuukauden tai puolen vuoden aika huononvointisena on ikuisuus. Monen kunto heikkenee tässä ajassa huomattavasti.

Tiedän, että koulu tuo näille nuorilla paljon hyviä asioita. Koulussa on rutiinit, kaverit ja mielekästä tekemistä.

Huonosti voivat nuoret kuitenkin kuormittavat kohtuuttomasti sekä opettajia että ystäviä. Minulla on tälläkin hetkellä useampi oppilas, joka satuttaa itseään päivittäin. Heidän ajatuksensa pyörivät niin synkissä vesissä, etteivät he näe tulevaisuudessaan mitään elämisen arvoista.

Heidän paikkansa ei ole koulu. He tarvitsevat terveydenhoidon ammattilaisten apua. Opettajana ammattitaitooni kuuluu opettaminen, ei mielenterveyden hoito tai äärimmillään itsemurhavahtina oleminen.

Miksi nuoria yhteiskunnassamme tai Tampereella ei arvosteta ja auteta? Minua aikuisena ja opettajana hävettää, ettei yhteiskuntamme tärkeintä voimavaraa, nuoria ihmisiä hoideta. Opetamme heille, etteivät mielenterveyden pulmat ole ratkaistavissa ja sairauden kanssa on vain elettävä.

Nuorten hätä ja huonovointisuus on otettava tosissaan!

Toivoton yläkoulun opettaja

Julkaisemme kirjoituksen nimimerkillä oppilaiden henkilöllisyyden suojaamiseksi