Nato-jäsenyys on ainoa turva Suomelle Venäjää vastaan.

Kansanedustaja Veikko Vallin (ps.) oli laatinut (AL 25.4.) kirjoituksensa tosi juonisti. Kirjoituksessa hän vetoaa historiaan, mutta historia Neuvostoliiton aikaisista alueista, joihin Suomi ei ole kuulunut, on utopiaa. Suomi kuului Venäjään ennen kuin Neuvostoliitto perustettiin.

Tällä perusteella jotkut Venäjän poliitikot ovat lausuneet, että Suomi on historiallisesti Venäjään kuuluvaa aluetta. Suurvallat usein vääristävät aloittamiensa sotien syitä. Tässä Venäjä on yliveto. Se on keksinyt kymmenkunta syytä oikeuttamaan tuhoamisen, jota se Ukrainassa tekee.

Vallin pelottelee ihmisiä sillä, että Nato jäsenyyden myötä Suomesta tulisi osa ydinaseblokkia. Suomeen ei koskaan tuoda ydinaseita, koska Suomi on kapea maa. Ydinisku kapeaan Suomeen olisi samalla isku Venäjään, koska ydinsaaste ei tunne rajoja.

Vallinin mukaan Venäjä pyrkii suojaamaan Pietarin ja Murmanskin alueet tuomalla sinne sotajoukkoja. Venäläisiä joukkoja on aina ollut ja tulee olemaan Suomen rajojen takana. Nato-pelottelu ei ole tässäkään asiassa oikein.

Ei ole mitään merkitystä, onko rajan takana Venäjän joukkoja, kun ne pysyvät siellä. Nato on ainoa turva siihen.

Vallinin mielestä Nato-jäsenyys haittaisi pitkään jatkunutta kaupankäyntiä Venäjän kanssa. Kaupankäyntimme on jo hyytynyt, ja siitä on negatiivisia vaikutuksia ei yksin Suomelle, vaan koko maailman taloudelle.

Suomi on valittu maailman onnellisimmaksi maaksi, ja se pitää paikkansa niin kauan, kun Venäjän joukot pysyvät Suomen rajojen takana. Tämän takaa vain Suomen kuuluminen Natoon. Venäjä ei ala sotia ylivoimaista Natoa vastaan.

Matti Ahonen

Valkeakoski