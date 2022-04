Lukioon vaadittava keskiarvoraja on karannut monen nuoren ulottumattomiin – Tampereen kaupungin on pakko puuttua tilanteeseen

Kaupunkiin tulisi saada lisää lukioita. Tesoma ja Linnainmaa olisivat hyviä sijoituspaikkoja.

Aamulehdenkin palstoilla on keskusteltu Tampereen lukioiden sisäänottokynnyksestä. Kaupungin houkuttelevuus – sinänsä erinomainen asia – on nostanut keskiarvorajoja niin, että pahimmassa tapauksessa tamperelaisnuoret joutuvat etsiytymään kauemmas lukioon. Ilmiö voi laajentuessaan aiheuttaa vääristymää myös pienempien keskusten lukiopaikkojen saatavuuteen.

Useimmilla Tampereen kaupungin lukioilla on erityistehtäviä, jotka houkuttelevat opiskelijoita kauempaakin. Painotuslinjojen pääsyvaatimukset ovat perusteltuja, mutta samalla on tultu tilanteeseen, jossa keskiarvorajat karkaavat lähelle kiitettävää, vaikkei edes haettaisi millekään erityislinjalle. Tämä on huolestuttava kehityssuunta.

Suomalainen lukiokoulutus on tasokasta ja tasalaatuista. Nuoren menestys elämässä tuskin riippuu siitä, onko valkolakki hankittu Kalevassa vai Kankaanpäässä. Opiskelu on kuitenkin tarpeeksi rankkaa ilman, että päivän päihin pitää lisätä usean tunnin koulumatkaralli.

Ammatillinen koulutus on loistava vaihtoehto niille, joilla on edes jonkinlainen käsitys kiinnostavimmista aloista. Lukioon hakeudutaan myös kasvamaan, laajentamaan yleissivistystä ja miettimään tulevaisuudennäkymiä. Samalla saa tutkinnon, josta on varmasti myöhemmin ainakin välillistä hyötyä, vaikkei sitä vaadittaisikaan alalla, jolle lopulta hakeutuu. Olisi karmivaa, jos lukiokoulutuksesta tulisi kasvukeskuksissa harvojen huippuoppilaiden oikeus.

Oppilaitoksilla on oikeus valita soveltuvimmiksi katsomansa opiskelijat. Toivoisin kuitenkin kaupungin sivistystoimelta kauaskantoisia suunnitelmia tilanteen tasapainottamiseen. Kun kaupunki kerran valitaan vuodesta toiseen Suomen houkuttelevimmaksi, voisiko Tampere yksinkertaisesti perustaa yhden tai kaksi uutta lukiota?

Lännessä Tesoma olisi sopiva sijainti. Alue ja palvelut kehittyvät vinhaa vauhtia. Itäpuolella luonteva paikka voisi löytyä vaikkapa Linnainmaalta. Tulokkaat voisivat ainakin aluksi olla yleislukioita, joille ei tarvitse osoittaa erityistehtäviä.

Tietenkin paikallisia painotuksia voidaan kehittää hyvinkin vapaasti. Omana lukioaikanani 1990-luvulla Mäntässä nautimme todella kiinnostavista historian erikoiskursseista, kuten antiikkikurssista ja ”intiaanikurssista”.

Uudet koulut ovat valtavia investointeja, mutta niihin on uskallettava tarttua ajoissa. Onhan homekoulutkin korjattava tai korvattava, ja välillä on tarpeen perustaa uusia luokkia erilaisiin tarkoituksiin.

Yhdenkin uuden lukion perustaminen tarjoaisi monelle tasa-arvoisen koulutusvaihtoehdon, mikä voisi hillitä hakijatungosta kaikkein erikoistuneimpiin oppilaitoksiin keskusta-alueella.

Itse olisin milloin tahansa valmis antamaan oman panokseni Tesoman lukion perustamiseen ja kehittämiseen.

Hanni-Tuulia Hovila

Äidinkielenopettaja, Lamminpää