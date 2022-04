Suomen omaksuma linja turvallisuuspolitiikassa on toiminut hyvin vuosikymmenien ajan.

Nato-keskustelu on käynyt kuumana parin kuukauden ajan eli siitä saakka, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Kansanedustajien enemmistö on jo ilmoittanut kannattavansa Natoon liittymistä. Suomen liittyminen Pohjois-Atlantin puolustusliittoon näyttää selvältä.

Myös gallupien mukaan suomalaisten enemmistö kannattaa nyt Natoa, vaikka aikaisemmin enemmistö on vastustanut Natoon liittymistä. Venäjän hyökkäys on tuonut sodan lähemmäs meitä, vaikkakin Itä-Ukrainassa on sodittu vuodesta 2014 saakka. Pelko saa ihmiset hakemaan turvaa jostakin.

Nato tulee ensimmäisenä mieleen, kun turvaa etsitään, koska Nato-maahan ei ole koskaan hyökätty. Natoon kuuluvat maat, kuten Yhdysvallat ja Turkki, ovat hyökänneet muihin maihin, mutta sitä ei tässä yhteydessä yleensä mainita.

Ukrainan sodan syyt ovat moninaisia, ja osaa niistä meidän on vaikea ymmärtää.

Perussyy on se, että suurvallat ovat aina harrastaneet pienempien maiden kimppuun käymistä, vallanvaihtoja ja rajojen siirtelyä.

Venäjä hamuaa takaisin Neuvostoliiton aikaisia rajojaan. Onneksi Suomi ei ole koskaan kuulunut Neuvostoliittoon eikä Suomi ole myöskään slaavilainen valtio. Välitöntä turvallisuusuhkaa ei meihin kohdistu, kuten valtionjohtokin on asiasta lausunut.

Suurvallat usein värittävät aloittamiensa sotien syitä. Ollaan muka vapauttamassa kansoja ja jahtaamassa ilkeitä natseja, vaikka todellisuudessa hyökkäysten syyt ovat muun muassa öljy, kaasu ja muut luonnonvarat sekä geopoliittisesti tärkeiden maa-alueiden hallinta. Näin tapahtuu Ukrainassakin tällä hetkellä.

Lisäksi Ukraina on ilmoittanut haluavansa liittyä Natoon. Tämän Venäjä on tyrmännyt jo vuosia sitten ja uhannut estää sen sotilaallisesti, jos muu ei auta. Venäjä kokee Naton kansalliseksi turvallisuusuhaksi itselleen. Ukraina ei ilmeisesti uskonut Venäjän turvautuvan näin raakoihin sotatoimiin, ja sen hinta on järkyttävä.

Emme vielä tiedä, miten tämä päättyy. Ydinaseillakin on Venäjän suunnasta jo uhkailtu, jos länsimaat osallistuvat sotaan. Se on ainoa pidäke, jonka vuoksi Ukrainaan ei ole lähetetty länsimaiden joukkoja ja raskasta aseistusta. Venäjä on häikäilemätön ja julma valtio, kun se ajaa omaa etuaan.

Palataanpa vielä Suomen Nato-jäsenyyteen. Natoon liittymisessä on myös riskejä Suomelle. Eduskunnan keskustelussa nousivat esiin, että Nato-jäsenyyden myötä Suomesta tulisi osa ydinaseblokkia. Jos Venäjän ja Naton välille syttyisi sota, olisimme potentiaalinen ensi-iskun kohde.

Venäjä pyrkisi myös suojaamaan Pietarin ja Murmanskin alueet tuomalla itärajallemme suuremmat sotajoukot, kuin siellä on tähän saakka ollut. Jännitteet kasvaisivat.

Venäjä voisi käyttää meitä vastaan myös niin sanottua pakolaisasetta eli ohjata rajoillemme suuria määriä esimerkiksi Lähi-idän siirtolaisia. Näin kävi äskettäin Valko-Venäjän ja Puolan rajalla.

Pitää myös huomioida, että pitkään jatkunut kaupankäyntimme Venäjän kanssa hyytyy. Tällä on negatiivisia seurauksia Suomen taloudelle ja työllisyydelle.

Itse olin tottunut presidentti Kekkosen aikanaan meille viitoittamaan tapaan toimia Venäjän kanssa. Se toimi hyvin vuosikymmenien ajan. Saimme elää rauhassa ja meistä tuli jopa maailman onnellisin hyvinvointivaltio. En kokenut sitä suomettumisena, vaan järkevänä politiikkana autoritaarisen ydinasevallan naapurina.

Nyt se aika näyttää olevan takana. Mitähän Kekkonen tekisi tässä ajassa ja tilanteessa?

Veikko Vallin

Kansanedustaja (ps.)