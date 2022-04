Pitkä tukka ei tee sotilaasta epäluotettavaa – Miesten hiusten pakkoleikkaamiselle on mahdoton löytää järkevää perustelua

Kirjoitin alkuvuodesta (AL 6.1.), että miehille pitää sallia pitkät hiukset armeijassa. Kiitän Ari Sandbergia vastauksesta (AL13.1). Se tarjosi runsaasti näkökulmia, joita en ollut ymmärtänyt pohtia.

Haluan kuitenkin painottaa, että tavoitteenani ei ole osoittaa saati valittaa miehiin kohdistuvasta epätasa-arvoisesta kohtelusta puolustusvoimissa. Tarkoituksenani oli ja on osoittaa, että miesten pitkien hiuksien kieltämistä on mahdotonta perustella järkevästi.

Lue lisää: Puolustusvoimat kieltää miehiltä pitkät hiukset, koska joukkojen pitää näyttää yhtenäisiltä – Miksi naiset saavat poiketa tästä?

Lue lisää: Sotilaiden lyhyet hiukset perustuvat hygieniaan, yhteneväisyyteen ja katu-uskottavuuteen – mikäli heviletti on ollut leikkaamaton pitkään, tekee lyhennys sille hyvää

Mihin perustuu minkä tahansa armeijan sotilaiden herättämä luottamus ja kunniallisuus? Siihen että heillä on päällään univormut, jotka on annettu heille ja vain heille. Niitä päällä pitäessään he ovat velvoitettuja noudattamaan puvun antaneen organisaation, tässä tapauksessa puolustusvoimien määräämiä sääntöjä.

Sääntöjen tavoitteena on, että jokainen sotilas toimiessaan kyseisten sääntöjen mukaan on luotettava ja kohtelee toisia kunnioittavasti heidän ihmisarvonsa tunnustaen. Toki sotilas on myös mahdollisimman tehokas.

Miksi sotilas sitten toimisi näiden sääntöjen mukaan? Mieluusti siksi, koska hän uskoo niihin ja pitää niitä tärkeinä ja oikeina, mutta lopulta kuitenkin sen takia, että häntä rangaistaan, jos hän ei niitä noudata.

Luotettavuus ei ole ulkoisesti esitettävissä oleva ominaisuus, vaan sisäsyntyinen käyttäytymismalli. Ihmiset eivät näytä luotettavilta. Ihmiset ovat luotettavia. Jos ihminen on luotettava, hän voi mielestäni näyttää ihan miltä haluaa. Jos joku tuomitsee hänet ulkonäön perusteella epäluotettavaksi, ei kyseessä ole fakta, vaan tuomitsijan virheellinen ennakko-oletus.

Oletuksen virheellisyys ei toki estä oletuksen tekijää pitämästä jotakuta epäluotettavana, mutta mielestäni tämän kaltaisia ennakko oletuksia pitäisi vahvistamisen sijaan purkaa. Pitkä tukka ei tee hyvästä ihmisestä pahaa eikä liiemmin ole merkki epäluotettavuudesta. Yhtä vähän mikään määrä prässäystä, plankkaamista, kenkien kopsuttelua ja pään ajelua tekee hirviöstä ritaria.

Ihmisiä ei tule tuomita ulkonäön perusteella, eikä mitään sääntöä voida perustella näkemyksellä, jossa tietynlainen ulkonäkö yhdistetään tietynlaiseen luonteeseen.

Entä sitten hygienia? Oletetaan, ihan perustellusti, että pitkätukka aiheuttaa hygieenisiä ja muita haasteita sotiessa. Naisille näiden kannettavaksi ottaminen sallitaan. Heidän sallitaan oman henkilökohtaisen etunsa vuoksi heikentää omaa ja samalla oman joukkonsa taistelu kykyä.

Tällainen on ilmi selvässä ristiriidassa puolustusvoimien tarkoituksen kanssa. Puolustusvoimat sallii naisen asettaa oma ulkonäkönsä maansa turvallisuuden edelle perusteluna se, että naiset ovat palveluksessa vapaaehtoisesti. Miehille sitä puolestaan ei sallita, koska palvelus on heille pakollinen.

Kysymättä, onko tässä mitään järkeä, on nostettava esiin se tosiasia, että asepalvelus ei ole kenellekään suomalaiselle miehelle pakollinen. Suomen laissa lukee maanpuolustusvelvollisuus, ei velvollisuus suorittaa asepalvelus. Kaikki armeijassa olevat miehet ovat siellä aivan yhtä vapaaehtoisesti kuin siellä olevat naisetkin.

Lopuksi: Jos hiuksien menettäminen ei merkitse mitään, miten niiden päässä pysyminen tai pituus voisi merkitä mitään?

Veeti Rautanen

Valkeakoski