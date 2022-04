Moni syö proteiinilisiä ja juo energiajuomia, mutta riittävä nukkuminen ja monipuolinen ravinto ovat terveen elämän perusta.

Energiajuomia ja ihmeitä tekeviä lisäravinteita mainostetaan koko ajan enemmän. Eräänkin tuotteen luvataan nostavan energiatasoja, auttavan ihoa, parantavan palautumista ja antavan kaikki tarvittavat vitamiinit päivään.

Ihminen kulkee sieltä, missä aita on matalin. Koko ajan kehitetään tapoja helpottaa arkea, koska vanhat tavat kuten kahdeksan tunnin unet päivässä eivät sovi aikatauluun. Ihmiset nukkuvat huonosti, mutta selviävät arjen askareista kofeiinilla.

Ravintolisät ovat suosittuja erityisesti urheilijoiden keskuudessa. Annamme itsellemme vapauden ottaa suklaalta maistuvan patukan, koska siihen on lisätty 19 prosenttia proteiinia. Tätä kutsumme sitten terveelliseksi urheilijan välipalaksi. Ruokailu voidaan jättää välistä, koska kotona odottaa purkki proteiinia ja hiilihydraatteja mansikan makuisena.

Proteiini on tärkeää tavoitteelliselle harrastajalle, mutta nykyään sitä syödään usein vain jauheena vesilasissa. Onko asenne perustarpeita kohtaan muuttunut liikaa?

Jokaisella on tavoite tai ainakin halu olla terve. Turhat vitamiinit eivät vie tavoitteeseen. Vaikutukset ovat usein pelkkää harhaluuloa. Urheilijan mainostama tuote vaikuttaa toimivalta, vaikka todennäköisesti hyödyt ovat vain oletuksia.

Ihminen on mainosten uhri. Jokainen ostaa mieluummin tuotteen, joka lupaa vatsan toimivan paremmin. Hyllyyn jää kilpaileva tuote, jossa on samat aineet, mutta ei mainiota mainospuhetta.

Kaikki lisäravinteet eivät ole välttämättömiä, koska niitä saadaan ruuasta tai kehomme tuottaa niitä jo ennestään. Monet lisäravinnepurkit ovat pois kaappitilasta ja kukkarosta.

Tasapaino on kaiken A ja O. On toki tärkeä muistaa D-vitamiini talvisin, kun aurinko ei paista. Vegaanin on hyvä kiinnittää huomiota kalsiumin tai B12-vitamiinin tarpeeseen, jos ruokavalio on hyvin rajoittunut.

Uni ja monipuolinen ravinto ovat silti terveyden perusta, eikä tuotteiden etiketeissä turhaan lue “Ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveitä elintapoja.”

Nella Luoma-aho

Opiskelija, Sammon keskuslukion viestintälinja