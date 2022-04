Maatalousyrittäjät tarvitsevat heti avun, jotta voivat jatkaa työtänsä.

Viime vuosien aikana maatalous on joutunut yhä ahtaammalle. Suomessa on piittaamattomuutta alkutuotannon tilanteen kriisiytymisestä. Maatalouden harjoittajia on vuosien aikana syyllistetty ja painettu alas eri tavoin.

Viimeiset viikot ovat herättäneet suomalaisia ymmärtämään, kuinka tärkeää maatalous on ja kuinka tärkeää olisi olla kaikin tavoin mahdollisimman omavarainen. Huoltovarmuus on ollut monien huulilla.

Kyse ei ole vain elinkeinosta, vaan jokaisen suomalaisen ravinnon saamisesta. Tulevat vuodet näyttävät, kuinka ruoka riittää ja kuinka ruuan hintatason käy.

Maatalousyrittäjät tarvitsevat heti avun, jotta voivat jatkaa työtänsä. Viljat ja muut kasvit on saatava kasvuun ajallaan, eikä eläimiä voi jättää hoitamatta.

Suomen hallituksen ja eduskunnan maataloutta tukevat päätökset on tehtävä ripeästi. Pelkät lupaukset eivät riitä akuutissa kotimaisen maatalouden kustannus- ja rahoituskriisissä.

Yhä useampi tila on tehnyt päätöksiä lopettamisesta. Niiden mahdollinen ylösajo uudestaan ei tapahdu hetkessä. Voi olla, että voimia ja halukkuuttakaan ei enää ole, jos kerran on joutunut lopettamaan ja myymään eläimet ja koneet.

Samalla haluamme muistuttaa meidän jokaisen henkilön ja yrityksen vastuusta. Emme voi jättää vastuuta vain valtakunnallisten päätösten varaan.

Jokainen meistä voi kantaa kortensa kekoon. Voimme rakentaa yhteisöllisyyttä. Voimme tarjota apuamme ja olla kiinnostuneita siitä mitä lähiviljelijälle kuuluu. Voimme ostotottumuksillamme vaikuttaa siihen, että suomalaiset maatalousyrittäjät saavat palkkansa ajallaan.

Monia tiloja vaivaa työntekijöiden ja rahan puute. Kun ei ole varaa palkata ulkopuolista työväkeä, osa töistä jää tekemättä tai työtä tehdään tuhoten oma terveys.

Kunnissa on tehtävä pikaisesti arvioita ja toimia maatalousyrittäjien talouden, työntekijöiden saannin ja jaksamisen tueksi.

Toteutettavia käytännön tukimuotoja voivat olla esimerkiksi lomituspalvelujen kehittäminen ja kuntoon laittaminen sekä niiden tarjoaminen entistä helpommin kaikille maataloutta harjoittaville.

Kunnat voivat auttaa työntekijöiden rekrytoinnissa, palkkauksessa sekä sopivien asuntojen löytämisessä työväelle.

Viljelijöiden työhyvinvointiin on tärkeä panostaa. Ennaltaehkäisevät toimet, vertaistukiryhmät ja ammattitaitoiset neuvontapalvelut eivät poista ongelmia, mutta auttavat jaksamaan eteenpäin.

Kuntien kannattaa laaja-alaisesti satsata alkutuotannon tukemiseen ja sen kehitystyöhön. Esimerkiksi kompostoinnin ja biokaasun onnistunut kehitystyö vähentäisi riippuvuutta ulkopuolisista lannoitteista ja energiasta.

Marika Hakola

KD Pirkanmaa, julkilausumatoimikunnan pj.