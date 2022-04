Sujuvan ja tuloksellisen hybridityön pelisäännöt luodaan henkilöstön kanssa yhdessä keskustellen.

Hybridityön johtaminen epävarmuuden ja muutosten keskellä haastaa kaikki johtajat ja työpaikat. Samalla meillä on hieno mahdollisuus tehdä Suomeen maailman parasta työelämää. Etä- ja lähityön yhdistäminen ja toimivien käytäntöjen luominen puhuttaa monilla työpaikoilla. Mitä kaikkea voimme tehdä eri tavalla kuin ennen digitalisuutta hyödyntäen?

Haluamme nostaa esiin kolme näkökulmaa, joita mielestämme on oleellista pohtia jokaisessa työyhteisössä viimeistään nyt.

Ensinnäkin: paras toimintamalli luodaan yhdessä. Kaiken perustana on luottamus siihen, että ihmiset osaavat itse suunnitella työnsä parhaiten. Sujuvan ja tuloksellisen hybridityön toimintatavat ja pelisäännöt luodaan henkilöstön kanssa yhdessä keskustellen ja kuunnellen sekä myös tarpeen mukaan päivittäen. Työnantajina tehtävämme on varmistaa, että kokonaisuus toimii.

Toiseksi: hyvä johtaminen entistä tärkeämpää. Hybridityö vaatii jokaiselta uudenlaisia itsensä johtamisen taitoja, niin myös johtajilta. Johtajan läsnäolo työntekijöiden hybridityön arjessa vaatii erilaisia ponnisteluja kuin perinteisessä lähityössä toimistoilla. Etätöitä tekevä johtaja voi tuntua vaikeasti tavoitettavalta ja etäiseltä, jos on tottunut siihen, että johtajan ovelle voi helposti kävellä toimistolla. Tiedonkulkuun on kiinnitettävä eri tavalla huomiota ja luotava siihen työyhteisölle tarpeelliset kanavat ja käytännöt. Moni tarvitsee tukea oman työnsä suunnitteluun ja itsensä johtamiseen.

Hyvä johtaja varmistaa, että jokainen tulee kuulluksi, olipa työpiste missä tahansa. Moni työntekijä hyppäsi etätyön junaan nopeasti eikä asemalla ehditty tehdä kunnon lähtöselvitystä. Matkan edetessä toimintatapoja on kehitetty, mutta etätyön etuliitteen mukaisesti etätyössä osa on etääntynyt. Johtajalla on merkittävä rooli siinä, että työntekijä huomioidaan myös muulloin kuin kuukauden tulosta läpikäytäessä. Spontaani ajatustenvaihto ja palaute jäävät helposti etätyöläiseltä saamatta.

Kolmanneksi: yhteisöllisyys vaatii toimenpiteitä. Lisääntyneen etätyön johdosta on aiheellisesti kannettu huolta yhteisöllisyydestä ja työyhteisön yhteistyön sujuvuudesta. Tästäkin on tärkeä keskustella työpaikoilla ja sopia pelisääntöjä. Yhteisiä kokoontumisia, työpajoja ja palavereita tarvitaan.

Ihmisten kohtaaminen nenäkkäin edes silloin tällöin on tärkeää jo yhteishengenkin vuoksi. Johtamistyössä kohtaamisia tarvitaan myös siksi, että fiiliksiä, vointia tai kuormitustilannetta on vaikeampi havaita ruudun tai puhelimen välityksellä.

Hybridityö on ennen kaikkea valtava mahdollisuus yrityksille. Se helpottaa osaajien rekrytointia ja tuo tekijöille uusia mahdollisuuksia ja joustoa arkeen.

Hanna Heinonen

Toimitusjohtaja, Nokian Vuokrakodit Oy

Suvi Tuomala

Toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot

Marjut Joensuu

Toimitusjohtaja, Nurmijärven Kodit Oy