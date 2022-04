Koronapandemian jatkeeksi tuli Ukrainan sota ja kotimaahamme kohdistuvat uhkakuvat, jotka synnyttivät Nato-myllytyksen. Ei aamua, päivää eikä iltaa, ettemme olisi joutuneet kuulemaan Natosta tai sodasta. Seurauksena tuli voimakas tunnetila: pelko. Pelko siitä, miten Suomelle tai koko maapallolle käy, nosti suuret tunteet pintaan ohi järjen.

Aluksi olin yllättynyt voimakkaista tunnereaktioista. Ajattelin, että vakavan kriisin keskellä nousisi järjen ääni tunteiden rinnalle. Tunteet nousivat itsellänikin pintaan, ja tuli ylilyöntejä. Provosoiduin kun provosoitiin, mutta ehkä pitkään poliittisessa elämässä oleminen auttoi käsittelemään kriisiä.

Miten sovittaa yhteen järjen ääni ja tunteiden myllerrykset? Monille kysymys on koko elämän mittaisesta tasapainoilusta. Toisille ei tuota suurta ongelmaa vakavienkin asioiden läpikäyminen järjellisesti ajatellen ja toimien. Voimakkailla tunteilla elävät saattavat kokea pienetkin kolhut raskaina ja tunteina syvältä kuohuttavina kokemuksina.

Oman elämäni varrella olen joutunut käymään kovaa kamppailua, nakatako tunteet tunkiolle. Järjen kautta eläen ja analysoiden luikahtaisi elämä ikään kuin rallatellen. Kuitenkin aina lopulta tunteet voittivat järjen ääneen

Uskon kuitenkin löytäneeni kohtuullisen tasapainon suhtautumisessa eri asioihin. Yhä tunteiden laineet lyövät usein kovaa, järjen yrittäessä hillitä mahdottomuuksiin menemistä.

Mielenterveysyhdistyksen toiminnassa pitkään mukana olleena on ollut raskasta seurata, kuinka yhteiskuntaamme on viimeiset vuodet koeteltu pitkittyneen pandemian ja nyt sodan uhalla. Ihan kuin yhteiskunnan vitsaukseksi kasvaneissa mielenterveys­ongelmissa ei olisi tarpeeksi.

Valitettava tosiasia on, että arvaamattoman uhan alla eläminen synnyttää traumoja, joita joudutaan hoitamaan pitkään. Työsarkaa tulee riittämään monin tavoin. Uudet hyvinvointialueet ja kunnat ovat paljon vartijoina. Myös vapaaehtoistyössä olevilta vaaditaan venymisiä. Mielenterveyteen on satsattava. On herättävä todellisuuteen.

Meistä jokainen voi vetää syvään henkeä ja punnita tunteen ja järjen suhdetta itsessään. Sitä aion itse edelleen jatkaa.

Hannu Tiainen

Kihniö