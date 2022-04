Pelkkä tulorajojen nosto ei auta niitä, joilla on vaikeuksia suoriutua opinnoista. Mielenterveyden ongelmien kanssa kamppaileva ei välttämättä jaksa tehdä töitä opintojen ohessa, joten opintorahaa pitää nostaa.

Sanna Marinin hallitus on saavuttanut paljon työllisyyden ja talouden saralla. Panostukset tieteeseen ja koulutukseen sekä opiskelijoiden tulorajojen nostaminen ovat olleet onnistumisia, mutta tekemistä riittää jatkossakin, kun akuutti mielenterveyskriisi odottaa purkamista.

Hallitus on toistaiseksi pitkälti laiminlyönyt mielenterveyden edistämisen. Etenkin vihreät on puolueena ajanut vahvasti terapiatakuuta ja pitänyt meteliä opiskelijoiden tukalasta mielenterveystilanteesta. Valitettavasti valtava määrä opiskelijoita on avun tarpeessa, mutta avun saanti Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) kautta on vaikeaa ja jonot terapiaan yli puolen vuoden mittaisia. Moni opiskelija törmää ongelmiin, kun terapian tutustumisvaiheen maksut pitäisi maksaa itse, mutta rahaa ei ole.

Opiskelijoiden tulorajojen nosto oli tärkeä keino parantaa opiskelijoiden toimeentuloa ja hyvinvointia yleisellä tasolla, mutta valitettavasti se ei auta niitä, joilla on jo nyt vaikeuksia suorittaa opintojaan mielenterveyden haasteiden johdosta. Opiskelija joka saa juuri ja juuri suoritettua opintoja lähellä tavoitetahtia, ei ole välttämättä ihminen, joka saisi parannettua toimeentuloaan tekemällä samalla töitä. Nämä opiskelijat ovat niitä, jotka olisivat eniten kaivanneet rahallista apua, mutta heille ei sitä ole tarjottu.

Hallituksen tuleekin ottaa seuraavaksi tehtäväksi parantaa heikoimmassa asemassa olevien opiskelijoiden toimeentuloa. Opintorahan määrää tulee korottaa ja lainan määrää vähentää. Käteen tulee jäädä enemmän rahaa kuin nyt. Elinkustannukset kasvavat, ja nykyisellä opintorahan määrällä on hankala selvitä etenkin, jos omat voimavarat eivät riitä tekemään töitä opiskelun ohessa.

Toimeentulon parantaminen helpottaa jo osittain opiskelijan tilannetta, mikä vähentää jatkossa tarvetta mielenterveyspalveluille. Kukaan ei saa pudota kelkasta. Se vasta tuleekin yhteiskunnalle kalliiksi.

Santeri Kärki

Tampereen tarkastuslautakunnan jäsen (vihr.)