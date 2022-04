Ammattia valitseva ottaa huomioon, mille alalle kannattaa kouluttautua – hoitoalan palkkataso on omiaan karkottamaan nuoret muualle

Tehokas sairaanhoito ja hoivatyö ovat koko hyvinvointivaltion perusrakenteita ja säilyäkseen vaativat sekä työolojen että palkkojen korjausta.

Nuoruusiän tärkeimpiä ratkaisuja on ammatinvalinta. Tähän liittyy palkan muodostama elintaso. Lienee turha korostaa kutsumustyötä, koska jokaisen nuoren tavoite on elintason turvaaminen esimerkiksi perheen perustamista ja muita menoja varten. Juuri tässä tilanteessa nuori yhteiskuntaan asettuva on suurten valintojen edessä.

On käsittämätöntä, että 1990-luvun laman jälkeen puhutaan siitä, että hyvinvointivaltio on liian kallis ja kunnat sen ylläpitoon liian köyhiä. Samaan aikaan kerrotaan, että pohjoismaisiin naapurimaihin verrattuna suomalainen hyvinvointivaltio on halpa. Sairaanhoitajien palkat ovat selvästi keskipalkkaa alemmat, eikä eroa voida selittää bruttokansantuotteiden erolla.

Koulutusta ja ammattiuraa suunnitteleva nuori joutuu huomioimaan tämän. Tilanteen ei soisi johtavan pakenemiseen hoitoalalta muihin ammatteihin.

Huolestuttavasta kehityksestä selvää kieltä kertoo se, että vuonna 1981 Suomessa oli 90-vuotiaita vanhuksia noin 6 000, nyt yli 50 000. Tilastokeskuksen maltillisen arvion mukaan heitä on vuonna 2040 jo 150 000. Jokainen asiaan vähänkin perehtynyt ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa.

Luvut herättävät varmasti vastuullisissa piireissä kauhistusta koko hoitoalan tulevaisuudesta. On aika siirtyä juhlapuheiden sisällöstä toimenpiteisiin, joilla ihmisarvo otetaan lähtökohdaksi. Tehokas sairaanhoito ja hoivatyö ovat koko hyvinvointivaltion perusrakenteita ja säilyäkseen vaativat sekä työolojen että palkkojen korjausta.

Tämän lisäksi on aika tuoda demokratia koko terveydenhuollon alueelle. Esimerkkinä voi pitää teollisuudesta tuttuja aloitetoimikuntia, joissa hyvät ideat ja aloitteet käsitellään, ja jos ne toteutetaan, koituvat ne kaikkien parhaaksi työyhteisöä ajatellen. Niistä jopa maksetaan aloitepalkkioita. Yhteiskunta on kokonaisuus, jossa demokratia kuuluu organisaation kaikille tasoille.

Reijo Mikkonen

Tampere