Asukkaita kauhistuttaa, kun Pyynikintorin aluetta halutaan uudistaa tuhoamalla vanhaa. Tampereen kaupunki ei tunnu haluavan keskustella asiasta.

Suunnitelma Heinäpuiston hävittämiseksi ja Pyynikintorin alueen harvinaislaatuisen arkkitehtuuri- ja maisemakokonaisuuden pilaamiseksi on nostanut esiin laajaa huolta ja vastustusta Tampereella. Aihe on herättänyt huomiota myös muualla.

Olen itsekin joutunut puiston läheisyydessä toimivana yrittäjänä keskelle keskusteluja, koska asiakkaani kommentoivat asiaa jatkuvasti ja pohtivat, miten kaavamuutos etenee. Mielialat ehkä lientyisivät, jos asiasta vastuulliset vastaisivat heille esitettyihin kysymyksiin.

Tampereen kaupunki on tehnyt kaavasta yritysvaikutusten arvioinnin, mutta yrityksiä on kuultu suppeasti. Vain yksi henkilö on ollut Pispala-Pyynikin yrittäjistä mukana. Arvioinnissa todetaan, että alueesta tulisi kulttuurinen vetovoimatekijä ja matkailukohde. Onko tarkoitus tehdä uutta kulttuuria tuhoamalla vanha?

Apulaispormestari Jäntti kertoi Aamulehden haastattelussa jo 13.10.2021, että ”mietinnässä on myös kaavan jakaminen kahtia niin, että Pyynikintorin ja Heinätorin alueen alue käsiteltäisiin omana kokonaisuutenaan ja taidemuseon kortteli sekä Puutarhakadun täydennysrakentamiskohde omana kokonaisuutenaan”. Asia kuitenkin jakaa Jäntin mukaan mielipiteitä. Jäntti toteaa myös ikään kuin välttämättömyytenä, että lopuksi asiasta ”käydään poliittinen vääntö”.

Jäntin kommentit ovat herättäneet laajaa kiinnostusta. Häneltä on kysytty henkilökohtaisesti ja tämän vuoden puolella myös julkisesti (AL 19.2.), mitä hän tarkoittaa. Vastauksia kysymyksiin ei ole kuulunut. Koska Jäntti ilmeisesti ei pysty muiden kiireidensä vuoksi vastaamaan, päätin kysyä, voisiko joku muu kertoa kaavan mahdollisesta jakamisesta.

Kaavoja ei voida jakaa kahtia, jos kaavoituksessa työskentelevät virkailijat eivät osallistu jakamiseen. Kysyisin siis heiltä, mihin kaavan pilkkomisella pyritään. Olisi kiinnostavaa kuulla myös, miten kaava jakaa mielipiteitä ja keiden mielipiteitä se jakaa. ”Poliittinen vääntö” ei kuulu virkamiesvalmistelun piiriin, joten saataisi olla hauskaa kuulla jonkun puistoja lähellä olevan poliittisen vaikuttajan kertovan, onko poliittinen vääntö tässä asiassa välttämätön, ja jos on, niin ketkä viitsivät vääntää?

Suomen perustuslain 2 luku 20. pykälä takaa yksilölle oikeuden osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristön kehittämiseen. Luku säätää perusoikeuksien lisäksi velvollisuuden: “Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille”. Jos elinympäristön kehittämisestä vastuussa olevat virkailijat ja luottamushenkilöt eivät vastaa yksilöiden ja yhteisöjen heille esittämiin kysymyksiin, takuu ei pidä.

Merja Vesterbacka

Heinäpuiston Puolustajien puheenjohtaja