Mitään ei ole historiasta opittu. Nyt vain entistä tehokkaammin herjataan ja härnätään suurta naapuria. Kaikkialle se on tuonut tuhoa ja lopulta vetäytynyt, viimeksi Afganistanista.

Selonteko Suomen turvallisuudesta on sinisilmäinen ja lapsellinen. Katsokaa karttaa: Viisi miljoonaa ”maailman onnellisinta” asuu kapealla kaistaleella naapurin tykkien ja ohjusten ulottuvilla. Miksi me haluamme uhrata henkemme, kotimme ja elintasomme? Ketä se auttaa, ei ainakaan ukrainalaisia, jotka täältä saivat turvapaikan. Kuvio on sama kuin siellä: halu liittyä suin päin Natoon.

Meillä ei edes ole samanlaista karismaattista johtajaa, jolle kaikki taputtaisivat.

Mahdollisuutemme olisi olla siltana idän ja lännen välillä, ei tappotanner. Pakotteita voidaan noudattaa, mutta miksi ei vaieta ja eletä sovussa suuren itäisen naapurin kanssa? Suomen elintaso on silloin aina noussut.

Siellä on valtavat luonnonvarat, satoja miljoonia sotilaita uhrattavaksi sekä ydinpelote.

Sodat vievät yhä lähemmäksi lopullista tuhoa. Tosin jo tuhlaileva ja saastuttava elämäntapa tekee sen tehokkaasti.

Leena Niemi

Kesäasukas,Kangasala