On tärkeää, että joka tasolla, myös järjestöjen, yhdistysten ja kotitalouksien tasolla varaudumme mahdollisiin laajoihin häiriö- ja kriisitilanteisiin.

Helmikuu muutti Euroopan. 24.2.2022 syöpyi monien mieleen täysin käsittämättömänä, kuin muinaisesta historiasta tähän päivään vetäistynä tragediana. Monet meistä sitä uumoilimme, mutta useimmat eivät kuitenkaan voineet uskoa, että Euroopassa oikeasti voisi syttyä laajamittainen, brutaali hyökkäyssota yli kolmekymmentä vuotta itsenäisenä ollutta valtiota vastaan.

Yksiselitteisesti täysin tuomittavaa on Venäjän toiminta. Ukraina puolustautuu sitkeästi, mutta tragedia on hirveä. Kaikki kärsivät.

Sota Ukrainassa on nostattanut monenlaisia ajatuksia ja tuntoja pintaan. Eivät vain lapset ja nuoret, mutta myös monet lasten vanhemmat kokevat pelkoa ja ahdistusta. Kokonaan oma lukunsa on iso joukko ikäihmisiä, joilla lähelle tullut sota repii auki ja nostaa pintaan sotien aiheuttamia traumoja ja ahdistusta. On tärkeää kuunnella ja puhua, jakaa tuntoja ja ajatuksia. Taakka voi puolittua jo puhumalla.

Keskusteluissa ovat Suomen turvallisuuteen liittyvät linjaukset. Päätöksiä odotellessa ja riippumatta niistä on tärkeää, että joka tasolla, myös järjestöjen, yhdistysten ja kotitalouksien tasolla varaudumme mahdollisiin laajoihin häiriö- ja kriisitilanteisiin. Useammaksi vuorokaudeksi riittävä kotivara kannattaa käytännön järjellä miettiä ja koota. Samoin toimintamallit mahdollisten eri syistä johtuvien häiriötilanteiden varalle on syytä miettiä valmiiksi.

Ukrainassa sodan jaloissa olevilla ja maasta pakenevilla avun tarve on valtava. Keliaakikoilla lisähaasteena on, että sodan keskelläkin ruuan on oltava gluteenitonta. Euroopan keliakialiittojen kattojärjestö AOECS perusti gluteenittoman ruoka-avun turvaamiseksi hätärahaston, jonka tarkoituksena on saattaa ruoka-apu mahdollisimman tehokkaasti sitä tarvitseville. Keliakialiitto antoi 3 000 euron lahjoituksen tuohon hätärahastoon, johon myös yksityishenkilöt, jotka haluavat avun kohdentuvan nimenomaan gluteenittomaan ruoka-apuun, voivat lahjoittaa.

Autetaan. Tehdään oma osuutemme. Ennakoidaan ja muistetaan elää tätä päivää.

Sari Tanus

Kansanedustaja (kd.)

Keliakialiiton pj.