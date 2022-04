Ajan päivittäin työmatka-ajoa Nokialta läntistä ohitustietä Lempäälään. Haluaisin kiinnittää huomioita erääseen liikennekulttuuriin liittyvään ilmiöön.

Aamuliikenteessä meno on ajoittain tiivistä ja reipashenkistä – ja mikä siinä, jos liikenteen pelisääntöjä noudatetaan ja nopeudet pysyvät turvallisissa, merkein osoitetuissa rajoissa.

Ilmiö, johon haluan kiinnittää huomioita, on etenkin jakelu-, remontointi- ja rakennusalan yritysten liikennekulttuuri. Voisi olettaa, että lähtökohtaisesti yritys haluaa antaa itsestään positiivisen ja liiketoimintaansa tukevan julkisuuskuvan myös teillä liikuttaessa. Sitä vartenhan mainosteippaukset kai ovat?

Useamman vuoden kokemuksen perusteella tämä ei useimpien yritysten kohdalla pidä paikkaansa. Valitettavan usein ohitustietä ajaessani yritysten ajoneuvot, lähinnä pakettiautot, ajavat huomattavaa ylinopeutta, suorittavat vaarallisia ohituksia ja roikkuvat puskurissa isomman oikeudella saadakseen minut ymmärtämään vaihtaa takaisin oikeanpuoleiselle kaistalle.

Ajan liikenteen virran mukana, joten tästä on valojen vilkuttajalle vain se hyöty, että pääsee seuraavan ajoneuvon perään. Ajallista hyötyä tästä ei aamu- ja iltapäivän liikenteessä ole. Sen olen testannut ajamalla itse oikean kaistan virrassa ja katsomalla, kuinka paljon nopeammin minut ohittanut ajoneuvo on määrätyn matkan aikana tietyssä liittymässä. Hyöty on 5–10 ajoneuvon luokkaa, ajallisesti siis joitakin kymmeniä sekunteja.

Yritysten imagolle tämä paikoin aggressiivinenkin liikennekäyttäytyminen tuskin on hyödyksi. Olen vuosien varrella tehnyt pitkän listan yrityksiä, joilta en palveluita tule tilaamaan niiden julkisuuskuvan ja liikennekäyttäytymisen aiheuttaman ristiriidan vuoksi. Olen myös listannut yrityksiä, joilla tätä ongelmaa ei näyttäsi olevan, ja ne ovatkin mukana esimerkiksi suositellessani vaikkapa tuttavapiirilleni heidän tarpeisiinsa soveltuvia yrityksiä.

Jyrki Honkonen

Nokia