Ajatus kulttuurivierailujen ja hyvän­tekeväisyyden taustalla on sama: tehdä jokainen lapsi osalliseksi yhteistä asiaa, kirjoittaa luokanopettaja Saija Pitkänen.

Mielipidesivulla käyty keskustelu koulujen osallistumisesta hyväntekeväisyyteen kuvaa erittäin hyvin (parempiosaisten) kansalaisten ymmärtämättömyyttä koulumaailman realismia kohtaan.

Antti Kiiveri on loukkaantunut koulujen ja Unicefin yhteistyössä järjestämistä Unicef-kävelyistä ja ehdottaa tilalle esimerkiksi lelujen jakamista ukrainalaisille. Samalla häneltä jää näkemättä se valtava eriarvoistaminen, mikä tällaisesta tavaranjaosta seuraisi.

Ajatus taustalla on hieman sama kuin hiljattain voimaan tullut kielto kerätä kodeilta muutama euro kouluajalla tehtäviin teatterivierailuihin. Parempiosaiset – työssäkäyvät ja hyvin toimeentulevat – päättäjät näkivät tasa-arvona sen, että kukaan ei tuo rahaa kouluun, koska kaikilla ei mahdollisesti ole siihen varaa. Samalla heiltä jäi ymmärtämättä se, että näin toimittaessa vähävaraisten perheiden lapset eivät tule koskaan pääsemään teatteriin.

Hyvin toimeentulevat vanhemmat vievät lapsensa teatteriin ja lahjoittavat hyväntekeväisyyteen ja keskustelevat siitä lastensa kanssa joka tapauksessa, huolimatta siitä, ottaako koulu tähän kasvatustyöhön osaa vai ei. Meillä on kuitenkin lukuisia perheitä ja näissä perheissä lukuisia lapsia, jotka ilman koulun panosta jäävät täysin vaille kulttuurielämyksiä tai kokemusta hyväntekeväisyydestä. Ajatus kulttuurivierailujen ja hyväntekeväisyyden taustalla on sama: tehdä jokainen lapsi osalliseksi yhteistä asiaa.

Antti Kiiveri ehdottaa lelunvaihtoa koulussa. Jalo ajatus, joka kuitenkin välittömästi kohtaa monta ongelmaa. Mitä tehdään likaisille leluille? Entä niille, jotka ovat rikki? Mitä tehdään silloin, kun jonkun lelu on kadonnut? Nämä ovat vielä pieniä murheita. Mitä tekee se lapsi, jolla ei ole lelua jonka lahjoittaa? Heitä on peruskouluissamme paljon. Ehkä voisimme järjestää tapahtuman, jossa hyväosaiset lapset jakaisivat lelujaan vähäosaisimmille oppilaille? Samalla voisimme vertailla, kuka toi hienoimman lelun? Tämä on sitä kouluarjen realismia, jota on kovin vaikeaa ymmärtää, jollei tee koulussa joka päivä töitä.

Unicef-kävely on hyväntekeväisyyttä parhaimmillaan. Koko paketti on valmiiksi räätälöity, joten koulujen tehtäväksi jää vain tapahtuman toteuttaminen. Kouluarjessa on aikuisilla niin valtava kiire, että alusta saakka itse organisoitavat hyväntekeväisyystempaukset jäävät helposti toteuttamatta.

Jokainen oppilas osallistuu kävelyyn. Kaikki tutustuvat hyväntekeväisyyskohteena olevaan maahan ja siellä asuvien lasten elämään. Lapsi kerää halutessaan sponsoreita ja kävellessään – paitsi nauttii mukavasta ulkoiluhetkestä kavereidensa kanssa – saa myös kokemuksen siitä, että hän voi vaikuttaa kaukaisen maan lasten elämään. Rahaa ei liikutella lapsen mukana, vaan sponsorit halutessaan lahjoittavat lupaamansa summan suoraan Unicefin tilille.

Rahankeruu ja lahjoittaminen on täysin vapaaehtoista, muu osallistuminen ei. Kokemus siitä, että voi itse tehdä jotakin maailman parantamiseksi on tärkein oppi Unicef-kävelyssä. Vaikka euroakaan ei Unicefin tilille siirtyisi, kansalainen saa jo nuorena ajatuksen siitä, että olemme täällä toisiamme varten ja meillä on velvollisuus auttaa heikompiosaisia omien voimavarojemme mukaan. Jokainen osallistuu, taustastaan huolimatta. Kävellessään jokainen oppilas on samanarvoinen.

Yhdyn Lempäälän OAJ:n hallituksen jäsenen Niina Selinin näkemykseen siitä, että paljon on kouluissamme tasa-arvon eteen työtä tehtävänä. Unicef-kävely ei kuitenkaan ole osa sitä.

Saija Pitkänen

luokanopettaja, Tampere