Luomupainotteisen ruokavalion terveysvaikutuksia on tutkittu

Tieteellistä tietoa luomutuotannosta on saatavilla, kirjoittaa Luomuinstituutin johtaja Sari Iivonen.

Mielipidekirjoituksessaan professori Jukka Mustonen esitti toiveen puolueettomasta ja luotettavasta luomutuotantoa koskevasta tiedosta (AL 7.4.). Luomuinstituutti on Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston tutkija- ja asiantuntijaverkosto, jonka tehtävänä on tuottaa ja välittää tutkimustietoa luomutuotannosta. Tieteellistä puolueetonta tietoa luomusta on saatavilla, toki sitä tarvitaan koko ajan lisää kuluttajien ja viljelijöiden valintojen tueksi.

Lue lisää: Haluaisin tietää lisää luomusta – puolueeton asiantuntija voisi valistaa kuluttajia

Jukka Mustonen pohti luomutuotteiden terveellisyyttä ja siihen liittyvän tutkimuksen puutetta. Luomuelintarvikkeiden ravitsemussisältöä on useissa tutkimuksissa verrattu vastaaviin tavanomaisiin tuotteisiin, ja eroja luomun eduksi on löydetty. Mutta onko yksittäisillä ruoka-aineilla merkitystä, jos ruokavaliomme kokonaisuus lopulta ratkaisee?

Eurooppalaisissa seurantatutkimuksissa on pyritty selvittämään luomupainotteisen ruokavalion terveysvaikutuksia. Tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että luomukuluttajilla esiintyy vähemmän liikalihavuutta ja ylipainoa, ja heillä on pienempi metabolisen oireyhtymän, tiettyjen syöpien ja allergioiden riski.

Samalla on kuitenkin havaittu, että luomukuluttajilla on ylipäänsä terveellisempi ruokavalio ja elämäntyyli, jotka epäilemättä heijastuvat myös terveyteen. Ruoan tuotantotavan vaikutusta terveyteen on hyvin vaikeaa erottaa elintapojen vaikutuksista. Tarvittaisiin lisää tutkimusta luomun terveellisyydestä kokonaisuutena, esimerkiksi vähäisemmän torjunta-ainealtistuksen vaikutuksista suolistomikrobeihimme ja siten laaja-alaisesti terveyteemme.

Ruoan terveellisyyttä tulisi myös tarkastella omaa lajiamme laajemmin. Olisi syytä laajentaa ruokaan liittyvää terveellisyyskeskustelua omasta lajistamme holistiseen terveyteen, jossa kiinnitetään huomiota myös siihen, millaisia vaikutuksia ruoantuotannolla on eläin- ja kasvilajeihin ja kokonaisten ekosysteemien toimintaan. Ekosysteemien muutokset heijastuvat väistämättä omaan terveyteemme.

Sari Iivonen

johtaja, Luomuinstituutti