Atanas Aleksovski ja Esa Kanerva vastaavat Ari Niemiselle ja Pauli Kiurulle.

Kirjoituksessaan Ari Nieminen ja Pauli Kiuru (AL 7.4.) vähättelevät kriisiaikojen vesihuoltoa ja siihen varautumista. Yksikään vastuullinen toimija ei väitä esimerkiksi säteilyriskistä, että ”talousveden annos on vähäinen, joten sillä pelottelu on turhaa”. Vastuullinen toimija pyrkii minimoimaan kriisiajan riskit.

Lue lisää: Tekopohjavesihanke keskeskusteluttaa: On vastuullista luopua Tavasesta

Vesihuoltoa ohjaa Suomessa maa- ja metsätalousministeriö, joka julkaisi vuoteen 2030 ulottuvan vesitalousstrategiansa viime kuussa. Strategian visio on: Puhdasta vettä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Strategian päämääränä on muun muassa, että yhteiskunnan toiminnan ja huoltovarmuuden kannalta tärkeät vesitalousrakenteet ja -palvelut ovat turvallisia ja toimintavarmoja. Tätä visiota ja päämäärää toteuttaa myös Tavasen tekopohjavesihanke.

Nieminen ja Kiuru viljelevät perustelemattomia virheellisiä väitteitä. Suomessa on lähes 30 tekopohjavesilaitosta ja joka kuudes lasillinen juomavettä on tekopohjavettä. Tavasen tekopohjavesilaitoksen mitoitusperusteet ovat tutkittuja ja yleisesti käytettyjä, ja muun muassa kaivoimeytyksestäkin on Suomessa positiivisia kokemuksia jo 15 vuoden ajalta. Tavasen toimintavarmuutta lisää myös se, että pääsääntöisesti imeytyksessä on käytettävissä kaksi rinnakkaista imeytysmenetelmää.

Kirjoittajat ovat väärässä myös kemiallisen esikäsittelyn tarpeellisuudesta. Toisin kuin kirjoittajat antavat ymmärtää, niin tekopohjavesilaitoksen suuruus ei ole peruste esikäsittelylle. Esikäsittelyn tarve arvioidaan raakaveden laadun perusteella. Roineen raakavesi on laadultaan parempaa kuin kirjoittajien viittaamilla tekopohjavesilaitoksilla ja siksi kemiallista esikäsittelyä ei tarvita Tavasen tekopohjavesilaitoksessa. Roineen hyvä raakavesi on yksi Tavasen merkittävistä eduista.

Kirjoittajien kotikaupunki Valkeakoski erosi Tavasesta ja rakensi uuden pintavesilaitoksen. Valkeakoskella talousveden käyttömaksu on yli 40 prosenttia suurempi kuin Tampereella ja Akaassa. Akaassa on jo käytössä Hämeenlinnassa valmistettu tekopohjavesi. Erityisen edullista ei Valkeakosken vesi vaikuta olevan.

Kirjoittajat ovat oikeassa yhdessä asiassa: tekopohjavesihankkeen aikataulu on viivästynyt. Tämä on demokratian hinta, sillä Suomessa on laaja valitusoikeus ja valittamalla voidaan hankkeita viivästyttää

Atanas Aleksovski

kaupunginvaltuutettu ja aluevaltuutettu (sd.), Tampere

Esa Kanerva

Tavase oy, entinen pitkäaikainen hallituksen jäsen (sd.)