Haastan opettajat tekemään niin kuin opettavat, kirjoittaa Antti Kiiveri.

Kiitos Niina Selinille Lempäälän OAJ:n hallituksen puolesta kirjoittamasta mielipidekirjoituksesta (AL 5.4.) koskien kouluissa lasten varainkeruuta järjestöille. Lempäälän sivistyslautakunnan puheenjohtajana kuulen mielelläni opettajien murheita arjen ongelmista ja erityisesti heidän ammattitaitoonsa luottaen ratkaisuja näihin uusiin teemoihin.

15.3. Lempäälän sivistyslautakunta käsitteli koulujen hyväntekeväisyyden kokonaisuutena johtuen aiemmasta syksyisestä päätöksestä kieltää varainkeruu Unicef-hyväntekeväisyyskävelyissä. Syksyinen päätös pyörrettiin. Kuten Selin ja koko opettajakunta tietävät saatuaan kokouksesta pöytäkirjan, vastaehdotuksessani ehdotin vain lasten ja nuorten käyttämisen poistamista kouluista varainkerääjinä hyväntekeväisyysjärjestöille.

Ehdotuksessani hyväntekeväisyys ja hyvän tekeminen toisille säilyivät koulujen opetussuunnitelmissa konkreettisen auttamisen, välittämisen ja ympäristöstä huolehtimisen muodoissa. Taksvärkin ehdotin muutettavan hyväntekemisen päiväksi, jossa nuoret antavat panoksensa alueensa yhteisöjen hyväksi. Avustustyön olisivat koulut saaneet itse suunnitella yksin tai yhdessä kunnan eri yhdistysten, yrittäjien tai organisaatioiden kanssa. Esimerkkeinä tarjosin nuorien järjestävän virkistystoimintaa lasten, ikäihmisten tai kehitysvammaisten parissa sekä huolehtimista luonnosta ja ympäristöstä.

Selinin kirjoituksessa esitetyt pedagogiset perusteet hyväntekeväisyydestä kuuluvat jo opetussuunnitelman mukaisesti eri oppiaineiden oppisisältöihin ja tavoitteisiin. Edelleen kysyn, miksi jo 7- vuotias lapsi opetetaan ottamaan vastuu maailman epäkohtien korjaamisesta rahallisin keinoin? Entä sitten, kun lapset itse ehdottavat kouluissa varainkeruun järjestämistä? Eikö meidän aikuisten kuuluisi olla aikuisia ja todeta lapsille, että on hienoa huomata heidän halunsa auttaa, mutta lasten ei tarvitse murehtia rahallisia asioita vaan osoittaa aitoa välittämistä toisenlaisin keinoin?

Mielestäni lasten tulee oppia tunnistamaan hyvä, hyvän tekeminen, läheisistä välittäminen ja auttaminen konkreettisin keinoin. Esimerkiksi hyväntekeväisyys voitaisiin tarvittaessa kouluissa toteuttaa lelukeräyksinä, joissa lapsi antaa omista leluistaan yhden paikalliselle ukrainalaiselle sotaa pakenevalle lapselle. Mikä olisikaan sen hienompi tunne lapselle, kun hän luopuu itselle tärkeästä asiasta tietäen, että toinen lapsi varmasti arvostaa sitä. Vielä parempi, että opetamme lapsen antamaan lelunsa itse suoraan toiselle lapselle.

On helppoa toteuttaa omia ideaalejaan lapsien kautta; kun opettajat Lempäälässä kerta näin vuolaasti taistelevat sen puolesta, että lapsia voidaan käyttää kouluissa järjestöjen varainkerääjinä, niin haastan heidät tekemään kuten opettavat. Jokainen opettaja toimittaa taksvärkkipäivänä taksvärkin hengessä kouluille heidän nettotuloillaan päivän palkkansa, 100 euroa, rehtoristo 200 euroa. Unicef-hyväntekeväisyyskävelyissä he osallistuvat samalla tavalla kuin lapset ja lahjoittavat kukin 10 euroa kerättyä merkkiä kohden hyväntekeväisyysjärjestölle. Loppujen lopuksi asioiden edistämisessä ja lasten kasvatuksessa oma esimerkki on paras tapa.

Tahtoisin myös kysyä Unicefilta, miksi heidän hyväntekeväisyyttä koskevat koulutus- ja oppimateriaalit eivät ole koulujen saatavilla ilman rahan keräämistä?

Antti Kiiveri

sivistyslautakunnan puheenjohtaja (ps.), Lempäälä