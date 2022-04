Lukiolainen: Tarve tuhlata rahaa turhiin asioihin on yleistä

Töiden tekeminen koulun ohella riippuu elämäntilanteesta, kirjoittaa Roope Lisma.

Monelle meistä kouluikäisistä on jossakin kohtaa tullut ajatus töiden tekemisestä koulun ohella. Kannattaisiko töitä tehdä, koska koulu vie paljon aikaa ja vaivaa? Elämäntilanteesta riippuen vastaus vaihtelee oppilaiden mielessä, mutta tilanne ei kuitenkaan muutu.

Töiden tekeminen vie paljon aikaa pois koulusta. Ajatellaan tilannetta, jossa oppilas on koulussa 7 tuntia päivässä. Lisätään tähän vielä 3–4 tuntia töitä illalla, jolloin kouluun ja töihin menisi yhteensä 10–11 tuntia päivässä. Yksitoista tuntia 24 tunnin päivästä on hirveä määrä aikaa. Normaali koululainen nukkuukin vielä 7–8 tuntia, joten hereillä olemiselle jää vain 16 tuntia aikaa. Vapaa-ajalle ja rentoutumiselle jäisi vain 5 tuntia. Tämähän on aivan liian vähän ainakin minulle itselleni rentoutumista ja kotiläksyjä varten. Sitten pitäisi tehdä aikaa vielä kavereille ja perheelle.

Tietenkin tilanne vaihtelee paljon riippuen henkilön elämäntilanteesta. Joidenkin koululaisten on pakko tehdä töitä, koska vanhempien rahantulo on heikkoa, eikä rahaa riitä omiin tarpeisiin juuri ollenkaan. Tulee siis muistaa, ettei tilanne ole kovinkaan yksinkertainen, vaan täytyy jokaisen kohdalla ajatella heidän elämäntilannettaan ensin.

Lue lisää: Poimi tästä nuorten ja työnantajien parhaat vinkit kesätyönhakuun – haastattelijat arvostavat erityisesti yhtä asiaa

Tästä pääsemme kuitenkin seuraavaan asiaan eli töiden tekemiseen, vaikka elämäntilanne olisi hyvä eikä rahaa tarvitsisi. Koen itseni olevan juuri kyseisessä tilanteessa elämässä, ettei töiden tekeminen olisi välttämätöntä, vaan enemmänkin oma valinta. Koen itse töiden tekemisen liian raskaaksi varsinkin, kun tälle ei tarvetta ole.

Kesätyö on asia, jota harkitsen aina, sillä kesällä ei koulu paina niskaan ja aikaa olisi tehdä 2 kuukautta töitä tienaten hyvän määrän rahaa omaan käyttöön.

Usea nuori kokee tarvitsevansa rahaa vapaa-ajan asioihin, vaikkakin pärjäisi hyvin ilmankin. Elokuvissa käynti, roskaruuan syöminen ja vaatteiden ostaminen ovat yleisin nuorten vapaa-ajan rahankulutus kohteita. Sanoisin itse, että näistä kolmesta asiasta jopa kahden pois ottaminen vähentäisi tarvetta tehdä töitä ja kuluttaa näin omaa vapaa-aikaa sekä energiaa.

Tarve elää ”rikkaasti” ja näin tuhlata rahaa turhiin asioihin on todella yleistä meidän nuorten keskuudessa. Myönnän kyllä itse, että nautin vaatteiden ostosta enkä haluaisi siitä päästä eroon. Tunnen kuitenkin, ettei rahan saaminen ja vaatteiden ostaminen kuitenkaan ole sen arvoista.

Roope Lisma

Kirjoittaja opiskelee Tampereella Sammon keskuslukion viestintälinjalla