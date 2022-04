Tampereella yhdistettyä lastenhoito- ja kodinhoitotyötä tarjoavat vain muutamat järjestötoimijat, joilta vanhemmat voivat ostaa palvelua, kirjoittavat sosiaalityöntekijät Anu Lehtisaari ja Anu Ropponen.

Lapsiperheiden kotipalvelulla tuetaan vanhempien jaksamista esimerkiksi synnytyksen jälkeisestä masennuksesta toipumisessa. Työskentely sisältää pääosin lyhytkestoista lastenhoitoapua sekä lasten kasvatuksen ja kehityksen tukemista, mutta ei varsinaista kotityötä.

Lapsiperheiden sosiaalityössä ja palveluohjauksessa on useamman vuoden aikana havaittu kasvava tarve kotitaloustyöhön lastenhoidon ja ohjauksen ohella. Tuen tarve syntyy usein sairauden tai muun perheen aikuisten voimavaroja verottavan elämäntapahtuman seurauksena, ja voi siten koskettaa ketä tahansa. Koronapandemia on lisännyt perheiden fyysistä ja psyykkistä kuormitusta, ja on osaltaan kasvattanut kotitöihin liittyvää avun tarvetta.

Perheet tarvitsevat apua tavalliseen kotitaloustyöhön, ja sen ohella käytännönläheistä opastusta arjen pyörittämiseen sekä eri-ikäisten lasten kasvatukseen. Palvelun kesto ja intensiteetti tulisi määritellä perheen tarpeiden perusteella, ja tukea olisi saatava tarvittaessa pitkäkestoisesti.

Uudentyyppisen kodinhoitopalvelun tulisi olla kaikille kuntalaisille tarkoitettua, helposti saatavilla olevaa julkista palvelua kuten nykymuotoinen lapsiperheiden kotipalvelukin on. Tampereella yhdistettyä lastenhoito- ja kodinhoitotyötä tarjoavat vain muutamat järjestötoimijat, joilta vanhemmat voivat ostaa palvelua omakustanteisesti. Heikommassa asemassa olevien perheiden on käytännössä mahdotonta saada kodinhoitoon liittyvää apua ilman sosiaalityön asiakkuutta. Tämä on nurinkurista, koska kodinhoitotyön vaikuttavuudesta ihmisten itsenäisen selviytymisen tukemisessa matalan kynnyksen arkisena palveluna on näyttöä vuosikymmenien ajalta.

Vanhempien riittävän varhainen tukeminen kotiarjen pyörittämisessä lisää jaksamista myös vanhemmuudessa. Vanhemmuuden vahvistuminen näkyy puolestaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen arjessa tuen tarpeen pienenemisenä.

Tällä hetkellä päiväkodeissa ja kouluissa painitaan lasten lisääntyvän oireilun ja kasvavien tuen tarpeiden kanssa. Lasten oireilu näkyy muun muassa sosiaalisten taitojen puutteena, päivärytmin sekoittumisena, erilaisina koulunkäynnin haasteina vetäytymisenä some- ja nettipelimaailmaan sekä muina psyykkisinä oireina.

Perustason tukimuotona kotitaloustyötä sisältävä kodinhoitopalvelu tuo taloudellisia säästöjä vähentämällä korjaavien ja kalliiden palvelujen kuten lastensuojelun ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon tarvetta. Pitemmällä aikavälillä säästöt kertautuvat edelleen huono-osaisuuden kierteiden kääntyessä toimijuudeksi ja osallisuudeksi.

Hyvinvointialueen palvelurakennetta ja kustannusarviota suunniteltaessa perustason sosiaalipalvelujen merkitystä ja vaikuttavuutta tulee pohtia laajasta näkökulmasta. Hyvinvointialueen ennaltaehkäisevien sosiaalipalvelujen valikkoon olisi hedelmällistä lisätä yleinen lapsiperheiden kodinhoitopalvelu, joka sisältää asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan lastenhoitoa, kotitaloustyötä sekä eri-ikäisten lasten kasvatukseen liittyvää ohjausta samassa paketissa.

Anu Lehtisaari

sosiaalityöntekijä, YTM, Tampere

Anu Ropponen

sosiaalityöntekijä, VTM, Tampere