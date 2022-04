Kohtuullinen palkka yhdistettynä lyhyempään työaikaan todennäköisesti parantaisi työntekijöiden jaksamista ja houkuttelisi alalle opiskelijoita, kirjoittaa Jaakko Ikonen.

Pelkästään sote-henkilöstön sairauspoissaolot ovat kustannuksiltaan miljardiluokkaa. Aamulehti kertoi meille taas sen, mikä ei tullut enää yllätyksenä.

Ennen aluevaaleja puolueiden kesken vallitsi laaja yksimielisyys siitä, että kuntoon laitettavaa on niin palkoissa ja työoloissa kuin muotitermeiksi nousseissa veto- ja pitovoimissakin. Nyt käynnissä olevissa työehtosopimusneuvotteluissa niitä on mahdollisuus parantaa. Se kuuluu ensisijaisesti työmarkkinaosapuolille, ja poliitikkojen onkin syytä malttaa pysyä omalla tontillaan.

Nyt kun hyvinvointialueita käynnistellään, näille toimenpiteille on kuitenkin perusteltua odottaa myös poliittista tukea. Keskustelu ajautuu usein siihen, mikä terveydenhuollossa on eniten pielessä ja lopputulos on se, ettei tartuta kunnolla oikein mihinkään. Kaikkea puutteita ei saada kuntoon heti vaikka niitä kaikkia täytyykin päättäväisesti työstää.

Kustannusten väistämättömästä noususta täytyy luonnollisesti osaltaan myös aluevaltuustojen ottaa koppi. Töiden tehokas johtaminen, entistä paremmin tehtävät hankinnat ja kiinteistömassan hallinta…Työsarkaa ja mahdollisuuksia riittää myös työehtosopimusten ulkopuolella.

Varsinaisessa hoitotyössä nelipäiväiseen työviikkoon siirtymällä saataisiin monia positiivisia vaikutuksia. Useimmille muille aloille tämä ei ehkä sovellu, mutta sote-puolella tarvitaan nyt ennakkoluulottomia keinoja.

Viikkotyöpäivien määrä laskisi siis viidestä neljään. Viikkotyöaika ei kuitenkaan laskisi täyttä kahtakymmentä prosenttia vaan työpäivä voisi olla jonkin verran nykyistä pidempi. Myöskään uuden työvoiman tarve ei kasvaisi aivan samassa suhteessa. On nimittäin todennäköistä, että elämäntilanteesta riippuen osa työntekijöistä voisi ja haluaisi tehdä edelleen töitä joko varsinaisessa työssään tai jossain muussa tehtävässä viitenä päivänä viikossa ja samalla tienata enemmän.

Osa varmasti käyttäisi päivän opiskeluun, osa perheen parissa, osa kolmannen sektorin toiminnassa. Se antaisi mahdollisuuden palautumiseen, joka näkyisi varmasti myös poissaolojen vähentymisenä, motivaation ja työtehon lisääntymisenä ja myös pidentäisi työuraa loppupäästä. Tätä kaikkea tarvitaan.

Tämä viides, niin sanottu keikkapäivä lisäisi työvoiman liikkuvuutta ja joustoa alan sisällä ja työmarkkinoilla yleensäkin. Tämä toki vaatisi samalla työehtosopimuksen päivittämistä sen osalta, miten tällaiseen lisätyöhön suhtauduttaisiin. Työajan lyhentyessä myös lomakertymiä täytyy arvioida uudestaan.

Pelkillä palkankorotuksilla ei saada asioita korjattua. Kohtuullinen palkka yhdistettynä lyhyempään työaikaan sen sijaan todennäköisesti parantaisi työntekijöiden jaksamista, houkuttelisi alalle riittävästi uusia opiskelijoita ja vetäisi takaisin sen kipeästi tarvitsemia työntekijöitä muille aloille ja muihin maihin siirtyneistä ammattilaisista.

Olemme valinneet, että meillä on varaa työpahoinvointiin muttei työhyvinvointiin. Näin ei voi jatkua.

Jaakko Ikonen

aluevaltuuston hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunta, varajäsen (kd.), Lempäälä