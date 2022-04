Mopoautoileva koululainen: polttoaineen hintaa on alennettava

Mielestäni on järjetöntä ajatella, että polttoaineen hinta on noussut erittäin jyrkästi viimeisen puolen vuoden aikana. Polttoaineen hinnat pyörivät jo nyt yli kahdessa eurossa, vaikka puolisen vuotta sitten hinnat olivat noin euron matalammat. On järjetöntä ajatella, että litra polttoainetta maksaisi euron, mutta valtio tuplaa sen veroilla. Myös Venäjän tilanne vaikuttaa polttoaineen hintaan.

Nykyisin moni käy autolla koulussa, harrastuksissa tai vaikka tyttökaverilla. Suomessa on pitkät välimatkat, joten bensaa kuluu.

Ajan itsekin mopoautolla kouluun, harrastuksiin ja kavereille. Polttoaineen hinnannousu on vaikuttanut monella tapaa minun kuten myös monen muunkin suomalaisen rahankäyttöön. Enää ei välttämättä ole rahaa kaikkeen tarpeelliseen. Osa suomalaisista on ehkä joutunut luopumaan autostaan, sillä rahaa polttoaineeseen ei ole.

Mielestäni nyt pitäisi ottaa polttoaineen valmistusvero vuodeksi kokonaan pois ja vuoden jälkeen laskea puoleen luoden Sanna Marinin hallitukselle painekattilan polttoaineen hinnan laskemisesta. Polttoaineen hintaa on laskettava, jotta kaikilla olisi varaa käyttää autoa kulkuvälineenä.

Olen sitä mieltä, että hallituksen on laskettava polttoaineverotusta ennen kuin se nousee liian korkeaksi. Itse koitan alkaa kulkemaan lyhyemmät matkat polkupyörällä, jolloin polttoainetta säästyy.

Veeti Haapajoki

9F Kanavan koulu, Lempäälä