Haluan tuoda ihmisten tietoon, että taksimatkoja pyörätuolin käyttäjä saa vain rajallisen määrän.

Tyypillinen matka linja-autossa sunnuntaipäivänä: Nopeasti kasvavaan Tampereen kaupunginosaan matkaava bussi on täynnä, kuten se useimmiten on. Välillä väkeä on niin paljon, että matkustajat huohottavat toistensa niskaan käytävilläkin. Ymmärrän hyvin, että ihmiset hermostuvat. Itsekin odotan aina, että matka loppuisi pian.

Poikani joutuu istumaan pyörätuolissa. Laitakaupungilla asuvana hän haluaa välillä käydä kaupungilla kuten muutkin nuoret. Silloin tällöin hän uskaltautuu lähtemään avustajan kanssa bussilla.

Jos bussi on täynnä tai jostain syystä matka ei etene kuten pitäisi, pojan päälle alkaa tulla syytöksiä. Hänellä ei monien kanssamatkustajien mielestä ole oikeutta istua täydessä bussissa. Hänestä on useaan kertaan tehty syntipukki. ”Miksi et mene taksilla, kun sinulla kerran on siihen oikeus? Änkeät jo ennestään täyteen autoon”. Kuitenkin busseissa on merkitty paikka nimenomaan pyörätuolin käyttäjälle.

Pojallani on oikeus käyttää taksia kahdeksan matkaa kuukaudessa. Kovasti ruinaamalla nyt on saatu yksi matka lisää. Taksikyydeistään poika maksaa linja-automatkan hinnan. Matkojen rajoitettu kuukausimäärä tarkoittaa sitä, että ei juurikaan ole mahdollisuuksia harrastaa mitään säännöllisesti, mikäli harrastuspaikka sijaitsee jossakin muualla kuin kyseisessä lähiössä.

Olen opettanut pojalleni, että kuukauden ensimmäisellä viikolla hänen ei pidä käyttää taksikyytejä, koska silloin ne eivät yksinkertaisesti riitä kuukauden loppuun saakka.

Kuka tahansa meistä voi joutua pyörätuoliin, ei siihen välttämättä tarvita muuta kuin liukastuminen jäisillä kaduilla. En halua valittaa, että taksimatkoja ei saa enempää. Olen kiitollinen näistäkin ja erittäin tyytyväinen Tampereen invataksien palveluun. Haluan kuitenkin tuoda ihmisten tietoon asian, että taksimatkoja pyörätuolin käyttäjä saa vain rajallisen määrän ja että laki tasa-arvosta koskee meitä kaikkia, myös pyörätuolilla linja-autossa matkustavia.

Toivon hartaasti, että ratikkareittejä saadaan rakennetuksi myös vauhdilla kasvaviin kaupunginosiin. Ratikkaan mahtuu pyörätuolikin helpommin kuin täysiin busseihin. Tuskin siinä tarvitsee enää kanssamatkustajien ilkeilyjä päälleen ottaa.

Eila Heinonen

Tampere