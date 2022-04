Ennen lintujen pesintäaikaa Tampereen kaupungille on iskenyt puunkaatovimma. Hervannan valtaväylältä on kaadettu 40 – 50 lehmusta infran rakentamisen tieltä. Kohdalla on jo tällä hetkellä kaksi kappaletta kaksiajorataista väylää. Alueen suunnittelukilpailun voittaneessa ehdotuksessa on merkitty puita kyseiselle kohdalle. Täysikasvuisten yli 20 vuotta vanhojen lehmusten luulisi olevan sen verran arvokkaita, että suunnitelmia voitaisiin soveltaa niiden mukaan.

Samoin ovat motot alkaneet jyllätä Hervannan ja Vuoreksen välisessä metsässä. Lehdessä ilman kuvia olleen jutun mukaan Suolijärven ulkoilutien ja Virolaisen puiston väliin rakennetaan ulkoiluväylä. Toivottavasti siitä ei tule samanlaista "panssariuraa" kuin aiemmin tehdystä Suolijärven ulkoilupolun ja Särkijärven sillan yhdistävästä käsittämättömän leveästä luontoa raiskaavasta väylästä.

Sekin ihmetyttää, että uuden väylän lisäksi on ennestään olemassa Vuoreksen Lauharinteestä Suolijärven ulkoilupolulle johtava vanha metsätie, jota on pätkä jo paranneltu ja jopa valaistu eli yhdysväyliä on jo kolme kappaletta. Eikä tässä vielä kaikki, vaan Suolijärven ulkoilutien pohjoispäässä puita kaadetaan ilmeisesti väylän leventämiseksi?

Mutta kiitos kuitenkin uudesta Hervanta- ja Makkarajärven luonnonsuojelualueesta pitkospuineen ja laavuineen. Toivottavasti Taivalpirtille johtava niin sanottua erähiihtolatua hoidetaan jatkossakin.

Matti Toivonen

Tampere