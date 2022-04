Kela-kyytien hinta perustuu valtioneuvoston asetukseen sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan hinnasta 2022.

Polttoaineen hinta on kohdistunut ja tulee kohdistumaan haastavalla tavalla koko yhteiskuntaan. Parhaillaan hallitus valmistelee toimia tilanteen helpottamiseksi.

Vaikeaksi tilanteen tekee myös monille yrittäjillekin, joilla on sopimukset kiinni ennen nopeaa hinnannousua.

Taksiala ja siten myös Kela-taksit ovat olleet muutoksessa etenkin Bernerin taksiuudistuksen jälkeen. Marinin hallitus on pyrkinyt muuttamaan useilla lainsäädännön korjaus-sarjalla taksilainsäädäntöä oikeudenmukaisempaan suuntaan.

Yksi uusin parannus on, että Kela on kilpailuttanut vuoden 2022 alusta taksimatkojen taksimatkat siten, että jokaisessa maakunnassa on – aikaisemman yhden sijaan – kaksi palveluntuottajaa, jotka toteuttavat Kelan korvaamien taksimatkojen palvelun.

Kela-kyytien hinta perustuu valtioneuvoston asetukseen sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan hinnasta 2022. Asetuksessa vahvistetaan enimmäishinta, jota sovelletaan Kelan kanssa sopimuksen tehneen tilausvälityskeskuksen välittämiin taksimatkoihin. Valtioneuvoston asetuksen hinnat perustuivat joulukuun 2020 kustannustilanteeseen.

Itselleni on tullut paljon palautetta taksiautoilijoilta siitä, että polttoaineiden merkittävän hinnan korotuksen johdosta autoilijoilla ei ole mahdollisuutta ajaa nykyisillä hinnoilla Kelan korvaamia matkoja.

Moni autoilija on peräti ilmoittanut lopettavansa taksiliikenteen ja Kelan korvaamien matkojen ajamisen, ellei hintoihin voida tehdä tarkistusta vastaamaan nykytilaa polttoaineiden hintojen osalta.

Kela korvaa vuosittain noin 3,5 miljoonaa matkaa, joiden kustannukset vuonna 2021 oli 193 miljoonaa euroa. Mikäli moni autoilija lopettaa Kelan korvaamien matkojen ajamisen, voi siitä muodostua tilanne, jossa asiakkaat eivät pääse elintärkeisiin hoitoihin. Tämä ei ole tietenkään mahdollista.

Taksiliiton antamien tietojen mukaan joulukuun 2020 kustannustilanteen mukaan dieselin hinta oli 1,30 euroa litralta. Maaliskuussa 2022 dieselin keskihinta on 2,34 euroa litralta. Dieselin hinta on noussut 80 prosenttia asetuksen mukaisista hinnoista. Polttoainekulujen osuus indeksistä on 7,8 prosenttia, jolloin polttoaineen kustannusvaikutus on 6,24 prosenttia. Tämän 6,24 prosentin kustannusvaikutus vuositasolla on arviolta noin 15 miljoonaa euroa. Tämä on minimivaatimus tilanteen helpottamiseksi.

Vakuutan, että taksiautoilijoiden viesti on kuultu ja teemme töitä sen eteen, että valtioneuvoston asetus annetaan mahdollisimman nopeasti. Tämä on tärkeä päätös tässä haastavassa tilanteessa etenkin siksi, että matkat terveydenhuoltoon pystyttäisiin tulevaisuudessakin varmistamaan.

Olen muutenkin korvana Kela-matkojen kehittämiseksi, koska se on tullut selväksi, että korjaussarjaa on jatkettava.

Ilmari Nurminen

Kelan valtuutettujen varapuheenjohtaja, kansanedustaja (sd.), Tampere